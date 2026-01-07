Nelle prossime puntate di Io sono Farah, una rivelazione inaspettata rischia di cambiare gli equilibri nella famiglia Koşaner. Perihan confiderà a Vera che Orhan ha tentato di eliminare Mehmet, aprendo a conseguenze decisive e facendo emergere il coinvolgimento diretto del padre nell’agguato che ha quasi ucciso il figlio.

Due scontri segnano il finale della prima stagione

La prima stagione si concluderà con due scontri molto accesi. Il primo vedrà protagonisti Orhan e Mehmet. Quest'ultimo scoprirà che il padre, capo della polizia, è uno dei complici di Ali Galip.

Sconvolto, gli punterà una pistola, ma Orhan gli ordinerà di abbassarla e dargliela, segno della loro unione. Mehmet obbedirà, ma Orhan la userà per sparargli contro, abbandonando il figlio gravemente ferito.

Dall’altra parte, invece, Tahir vorrà vendicarsi di Ali Galip. Anche lui gli punterà una pistola contro e a un certo punto sparerà, ma solo con l'inizio della seconda stagione si scoprirà che Tahir non l’ha ucciso: ha solo sparato un colpo in aria. L’uomo morirà lo stesso poco dopo, in seguito a una colluttazione con Farah, Bade e Gonul.

Le presunte fughe di Ali Galip e Orhan aprono nuovi scenari

Tuttavia, Ali Galip sarà morto, ma a casa penseranno che sia fuggito all'estero, precisamente in America.

Ipotesi che spingerà Kaan a lasciare Istanbul per andare a cercare il padre.

Anche per quanto riguarda Orhan, tutti penseranno che abbia fatto perdere le sue tracce scappando in Russia, ma la realtà sarà ben diversa. Ci sarà una persona che sa dove si trovi esattamente l'uomo: Perihan. Lei sa quello che il marito ha fatto a Mehmet e resterà in Turchia per monitorare la situazione, anche perché Mehmet si salverà. Non ricorderà ancora l'identità di colui che gli ha sparato, ma sarà intenzionato a scoprirlo con l'aiuto di Bade.

Perihan in difficoltà mentre emergono nuovi sospetti su Orhan

Una situazione che metterà in allarme Perihan, che avviserà il marito di ciò che sta accadendo e lui le chiederà di informarlo su ogni piccolo particolare.

Una situazione che inizierà a pesare su Perihan: il marito l'ha lasciata da sola in Turchia e il segreto che custodisce non è così facile da mantenere.

Per questo vorrà sfogarsi e lo farà ubriacandosi. A trovarla in uno stato piuttosto alterato sarà Vera. Tra loro non corre buon sangue e Vera sarà anche divertita nel vederla in quello stato. La situazione prenderà una piega diversa quando Perihan inizierà a parlare di Orhan: "Come può avermi lasciato da sola, dopo quello che ha fatto suo figlio". Perihan parlerà di qualcosa di brutto e Vera intuirà che dietro il tentato omicidio di Mehmet potrebbe esserci la mano del padre.