Incredibile colpo di scena a Io sono Farah: le trame turche annunceranno il ritorno di Orhan. Dopo il tentato omicidio e la lunga fuga, il latitante ricomparirà all’improvviso e Mehmet lo gelerà con una domanda: “Sei ancora vivo?”. Orhan compirà una scelta folle e imprevedibile: si consegnerà spontaneamente in commissariato.

Orhan è ancora vivo? Il mistero della fuga in Russia e la verità di Mehmet

Dopo il tentato omicidio nei confronti di Mehmet, di Orhan si sono perse le tracce. Si sa che è stato in contatto con Ilyas, Perihan e anche Vera, ma non si è mai capito dove si sia realmente nascosto.

Si è parlato di una fuga all'estero, in Russia, poi si è ipotizzato un nascondiglio a Istanbul, ma nessuno l'ha mai realmente visto, tanto che inizieranno a dubitare che sia ancora vivo.

La fuga, però, non è servita a cancellare dalla mente di Mehmet ciò che è successo: lui sa perfettamente che è stato Orhan a tentare di ucciderlo e che Ilyas è suo complice, e questo incidente gli è anche servito a ricordargli che ha un fratello, che poi ha scoperto essere Tahir.

Il doppio gioco di Perihan: il sospetto di Mehmet e l'apparizione di Orhan

Mehmet, però, sarà deluso dall'atteggiamento di Perihan: la troverà alquanto ambigua e crederà che lei sappia dove si trovi Orhan. Troverà anche strano quando la donna si presenterà in commissariato per raccomandargli di stare attento a Ilyas.

Mehmet sa perfettamente che è un poliziotto corrotto, l'ha anche arrestato per questo – ma Perihan non lo sa – e non si fiderà nemmeno della madre adottiva. Proprio mentre inizieranno a parlare del fatto che Orhan sia un uomo cattivo, quest'ultimo farà il suo ingresso a sorpresa in commissariato.

'Sei ancora vivo?': Orhan sfida Mehmet in commissariato e finisce in manette

"Commissario Capo Mehmet, mi stavate cercando", urlerà fuori dall’ufficio del figlio. Mehmet uscirà e lo guarderà sbalordito: "Quindi sei ancora vivo?". Orhan, però, lo punzecchierà: "Vedo che lo sei anche tu, per me eri morto".

Mehmet non ci vedrà più dalla rabbia e lo ammanetterà: "Bravo, sei venuto qui di tua spontanea volontà. Ora avrai il trattamento che ti meriti. Non te ne andrai tanto facilmente". La vendetta di Mehmet ha inizio.