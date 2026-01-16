La guarigione di Kerim nasconde un segreto sconvolgente. Le ultime trame di Io sono Farah portano alla luce una verità che cambierà per sempre il destino della protagonista. Mentre Behnam continuerà a mentire sul suo ruolo nella guarigione del figlio, Tahir scaverà nel passato e scoprirà l'impensabile: non è stato il padre del bambino a donare il midollo, ma una donna che Farah credeva di aver perso per sempre. In un faccia a faccia colmo di lacrime, Tahir rivelerà l'incredibile verità: "Il midollo per Kerim era di tua madre, è lei che lo ha salvato".

La caccia al donatore di Kerim

Per Farah non è stato affatto facile trovare un donatore di midollo per il piccolo Kerim. Ne avevano trovato uno, arrivava dall'estero, ma Ali Galip l'ha fatto uccidere, solo perché voleva vendicarsi di Tahir: è stato lui a consegnare alla polizia la pistola con cui è stato ucciso Alperen.

Da quel momento è iniziata la caccia al nuovo donatore, che ha portato Tahir a scavare sul passato di Farah, arrivando a scoprire che Behnam, il padre del bambino che tutti credevano morto, in realtà è vivo.

La fuga e la malattia di Kerim

Le indagini di Tahir sono servite, purtroppo, a scoprire il luogo in cui Farah si trova e in più, a causa di Ali Galip, ha anche scoperto che con la ragazza ha avuto un figlio.

Behnam è arrivato a Istanbul proprio per prenderle Kerim, ma durante la fuga il piccolo si è sentito male, rischiando la vita.

Farah non è riuscita a stargli accanto perché Behnam glielo ha impedito, ma il bambino è riuscito a guarire grazie alla donazione di midollo di Behnam. Con il passare del tempo, però, i conti inizieranno a non quadrare. Behnam è cardiopatico, quindi è impossibile che abbia donato il midollo a Kerim.

La verità sulla madre di Farah

Anche Tahir scoprirà alcune verità: per tanto tempo, Behnam ha tenuto prigioniera una donna e Tahir scoprirà che si tratta della madre di Farah. La donna non è morta, come la figlia credeva. Ma questa non sarà l'unica scoperta sconvolgente.

Durante un incontro con Farah, lui le dirà di sapere che non è stato Behnam a donare il midollo a Kerim e in più le svelerà di aver scoperto che sua madre è viva.

"Behnam l'ha tenuta prigioniera in Iran e sai una cosa? Il midollo che è servito a Kerim per guarire è arrivato da lei". Farah non riuscirà a crederci, un plot twist che sicuramente cambierà il corso della sua vita.