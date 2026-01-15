Nelle prossime puntate della soap turca Io sono Farah, dopo aver rischiato di morire a causa del rivale Behnam Azadi (Feyyaz Duman), Tahir Lekesiz (Engin Akyürek) si farà vivo e dirà alla moglie Farah Erşadi (Demet Ozdemir) di accettare di concederle il divorzio.

Merjan propone un’alleanza a Tahir

Tahir rapirà Farah e la costringerà ad avere un confronto in una casa degli Akinci, appena Mehmet lo scagionerà, rivelando che non è stato lui a ferirlo gravemente. Intimorita dalle continue minacce dell’ex Behnam e dal pensiero di poter essere allontanata in maniera definitiva dal figlio Kerim, la giovane ordinerà al marito Tahir di stare lontana da lei.

Prima di scappare, Farah farà credere a Tahir di aver capito di amare il padre di suo figlio, dopodiché lo colpirà alla testa con un vaso.

Nonostante Farah farà ritorno a casa, Behnam affronterà Tahir e lo farà cadere giù da un edificio in costruzione. Dopo essere precipitato su un ammasso di sabbia, Tahir verrà salvato da Merjan, la cugina di Behnam. La giovane proporrà a Tahir di allearsi con lei, per vendicare la morte del fidanzato, morto per mano di Behnam.

Behnam fa credere di aver ucciso Tahir, Farah scopre di aver assunto dei farmaci a sua insaputa

Intanto, Behnam ingannerà Farah, facendole credere di essersi sbarazzato di Tahir. L’iraniano risponderà all’ennesima ribellione dell’ex, portando Kerim in Iran.

Rimasta senza il figlio, Farah perderà letteralmente il controllo, e si taglierà le vene sotto lo sguardo di Behnam, il quale dopo averle prestato soccorso, farà ritornare Kerim a Istanbul.

Spazio anche a Tahir, che appena si riprenderà, annuncerà a Farah di accettare la sua richiesta di divorzio. Dopo aver scoperto che suo marito è sopravvissuto, la fanciulla farà tutto ciò che Behnam le ordinerà, per non correre il rischio di essere separata ancora dal figlio Kerim, guarito dalla malattia grazie al midollo osseo ricevuto dal padre biologico.

In seguito, Farah capirà che è arrivato il momento di liberarsi di Behnam, appena scoprirà che le somministra dei farmaci sin da quando è giunta alla sua villa.

Riepilogo sul cambiamento di Farah

In precedenza, dopo un salto temporale di un anno dal rapimento da parte dell’ex Behnam, c'è stato il cambiamento di Farah. La giovane ha avanzato la richiesta di divorzio al marito Tahir, il quale si è rifiutato di concederglielo.