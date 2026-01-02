Nelle puntate conclusive della prima stagione della soap Io sono Farah, Tahir minaccerà di uccidere il boss Ali Galip per essersi vendicato di lui, impedendo al piccolo Kerim di guarire dalla sua grave malattia.

Bekir invece sorprenderà Gonul dandole un bacio appassionato.

Tahir collabora con Mehmet per incastrare Ali Galip

Farah rivelerà a Tahir che il donatore di kerim è stato ucciso su ordine di Ali Galip, appena suo marito la vedrà insieme a Mehmet. A quel punto, dopo aver capito che il boss l'ha punito per aver consegnato l'arma con le impronte digitali di Kaan in precedenza, Tahir accetterà di collaborare con il commissario capo per incastrare il suo nemico, quando avrà un incontro con il suo complice misterioso durante un grande carico di merci.

Dopo aver nascosto un GPS nell’orologio del boss per rintracciare ogni suo spostamento, Tahir consentirà alla polizia di fare irruzione nel luogo dell’appuntamento tra Orhan e Ali Galip. Quest’ultimo verrà inseguito da Tahir, che gli punterà una pistola alla tempia e gli dirà di aver smascherato i suoi sporchi giochi. L’agnello nero Orhan, invece verrà affrontato dal figlio adottivo Mehmet, ma dopo averlo convinto ad abbassare la pistola lo ferirà.

Bekir rinuncia a fare del male a Orhan

Nel contempo, poco prima della festa per celebrare il suo matrimonio con Gonul, Kaan la tradirà con Yasemin. Bekir invece vorrà far fuori l’ex commissario di polizia Orhan, appena capirà che è stato lui ad organizzare l’attentato in cui hanno rischiato la vita sua sorella Bade e Farah.

Il ragazzo sarà certo che Orhan voleva sbarazzarsi di lui, per aver osato sfidarlo apertamente, facendogli intuire di sapere che fosse l’agnello nero.

Tuttavia, Bekir non farà del male a Orhan, appena lo vedrà parlare con la figlia Gonul, verso cui proverà dei sentimenti in segreto. A proposito di ciò, Bekir mentirà a Gonul, facendole credere di essere fidanzato. In seguito, Bekir troverà il coraggio di farsi avanti con la moglie di suo cugino Kaan, dandole un bacio sulle labbra.

Riepilogo: Bekir si è sentito in colpa prima dell’omicidio del donatore del piccolo Kerim

Negli episodi già trasmessi su Canale 5, Ali Galip si è vendicato di Tahir, mettendo a rischio la salute di Kerim. Il boss ha ordinato al nipote Bekir di impedire al donatore di midollo osseo del bambino, arrivato dall’estero di raggiungere l'ospedale.

Tuttavia, invece di eseguire l’ordine di suo zio, tormentato dai sensi di colpa, Bekir ha invitato il donatore a prendere un taxi. Infine, l’uomo che avrebbe potuto salvare la vita a Kerim è stato investito da un’auto in corsa, guidata da uno scagnozzo di Ali Galip.