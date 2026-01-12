Un destino crudele spezzerà il sogno di fuga di Tahir e Farah. Le anticipazioni di Io sono Farah annunciano il momento più buio: dopo essere stato tradito e colpito alle spalle, Tahir verrà portato con la forza in Iran, isolato da tutto e senza possibilità di fuga. Rimasta sola e senza protezione, Farah finirà sotto il controllo di Behnam, che la costringerà a indossare l’abito da sposa tra le lacrime. Mentre le nozze forzate staranno per iniziare, un alleato insospettabile tramerà nell’ombra: riuscirà a salvare Farah prima del fatidico “sì”?

La confessione di Farah a Tahir

Dopo aver obbedito a Behnam per salvare se stessa e suo figlio, Farah cederà alle insistenti domande di Tahir sul motivo per cui si sia allontanata da lui per stare vicino a Behnam. Gli racconterà che Behnam la sta incastrando: possiede un video che prova che lei, Bade e Gonul sono complici nella morte di Ali Galip. Se disobbedirà ai suoi ordini, per lei saranno guai seri.

Tahir le farà una promessa: appena troverà quel video, prenderà lei e Kerim e fuggiranno all'estero. Immaginerà che il dispositivo che contiene il video sia nella cassaforte di Behnam, così, grazie all'aiuto di Bekir, Tahir riuscirà ad avere la combinazione per accedervi.

Il piano di Tahir fallisce

Appena entrerà in possesso del video, Tahir sarà pronto ad andare a prendere Farah e il bambino alla villa di Behnam per fuggire, ma il piano non andrà a buon fine. Behnam lo sorprenderà alle spalle e lo colpirà alla testa, stordendolo. Qualcuno ha messo Behnam al corrente del piano di Tahir, permettendogli di anticiparne le mosse.

Quando Tahir si sveglierà, si troverà in un capannone abbandonato. Non sarà più in Turchia, ma in Iran.

Le nozze decise da Behnam

Intanto Farah lo attenderà con ansia, fino a quando una delle domestiche la raggiungerà con un abito che dovrà indossare quella sera. Behnam ha infatti deciso che la sposerà e in questo avrà l'appoggio di suo zio Mahmoud, che arriverà dall'Iran.

Farah chiamerà Tahir senza sosta, ma lui ovviamente non risponderà. Sarà così costretta a indossare l'abito e a sposare Behnam. Scenderà nel salone di casa, dove la famiglia di Behnam sarà lì ad attenderla. La ragazza non avrà più speranze di salvezza, ma qualcuno di insospettabile potrebbe salvarla da questo matrimonio.