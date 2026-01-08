Nel corso delle puntate turche di Io sono Farah in onda prossimamente su Canale 5, Behnam farà il suo arrivo a Istanbul dopo aver scoperto che Kerim è suo figlio grazie ad una rivelazione di Ali Galip. L'uomo preleverà Farah e il bambino dalla loro abitazione, approfittando dell'assenza di Tahir.

Tahir alla ricerca di un nuovo midollo osseo per Kerim

Tahir deciderà di trovare un nuovo midollo osseo per il piccolo Kerim dopo che Ali Galip aveva fatto ucciso il donatore spagnolo per vendicarsi di lui che aveva dato a Mehmet la pistola utilizzata a Kaan il giorno dell'omicidio di Alperen.

Il criminale ordinerà al suo avvocato di cercare i possibili parenti di Kerim in Iran per sottoporli al test del dna e valutare la loro compatibilità per il trapianto di midollo osseo salvavita per il bambino. Farah apparirà molto preoccupata dopo aver scoperto le intenzioni del marito. Ansia che aumenterà quando scoprirà che il padre di Kerim non è morto contrariamente a quanto sospettava.

Behnam mette le mani su Farah e suo figlio

Le anticipazioni di Io sono Farah rivelano che Behnam scoprirà che Tahir sta indagando sul suo conto e per questo minaccerà di far del male a Kerim all'oscuro che sia suo figlio. Il criminale, a questo punto, progetterà di partire con Farah ed il bambino in Francia ma prima aiuterà Ali Galip a risolvere un ultimo problema nominato Il giorno del giudizio.

In questa circostanza, l'uomo scoprirà che sua moglie e Bade hanno unito le forze per scoprire l'identità dell'Agnello nero ossia il misterioso complice di Akinci senior. Tahir si scaglierà come una furia contro la protagonista, che sarà costretta a confessargli che era stato Ali Galip ad assassinare il donatore spagnolo di Kerim. Il criminale deciderà di aiutare Mehmet a incastrare il suo boss.

Nel frattempo, Akinci senior telefonerà a Behnam insinuando il dubbio che Kerim sia suo figlio biologico. L'uomo, a questo punto, prenderà un aereo diretto a Istanbul e si presenterà a casa di Tahir, in quel momento assente, perché impegnato in una retata per cogliere in flagrante Ali Galip con l'Agnello nero.

Behnam inviterà Farah e Kerim a seguirlo con un modo di fare scontroso.

Tahir ha portato Farah a festeggiare il suo compleanno

Nel frattempo, nelle ultime puntate di Io sono Farah andate in onda ad inizio gennaio su Canale 5, Mehmet ha ascoltato le conversazioni di Ali Galip, scoprendo che ci sarebbe stata un'operazione a breve. Tahir ha portato la moglie a festeggiare il suo compleanno. La dottoressa ha detto a tutta la famiglia che hanno intenzione di raggiungere Parigi per rifarsi una vita lontano da tanto dolore. Tahir ha cambiato idea sulla partenza, avendo bisogno di più tempo per organizzare il tutto.