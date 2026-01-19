Nei nuovi episodi della soap turca Io sono Farah, Gonul Koşaner (Derya Pınar Ak) e Tahir Lekesis (Engin Akyürek) erediteranno le quote dell’azienda del defunto Ali Galip (Mustafa Avkıran). Behnam Azadi (Feyyaz Duman) se la prenderà subito con Vera Akinci (Senan Kara), per aver fatto aprire il testamento del marito.

Vera accusa Tahir di essere il colpevole della scomparsa del marito

Ben presto, i telespettatori assisteranno alla morte di Ali Galip, quando tenterà di strangolare la nipote Bade per averlo tradito. Il boss verrà ferito dalla nuora Gonul, la quale interverrà in difesa dell’avvocatessa.

Dopo un anno dalla sparizione improvvisa del marito, Vera avvierà le procedure per la presunta morte di Ali Galip. L’obiettivo della donna, sarà quello di impossessarsi del patrimonio del defunto boss, per risolvere dei problemi economici. Inoltre, Vera vorrà smettere di accettare ancora soldi da Behnam, diventato suo socio.

Prima dell'apertura del testamento del marito, Vera accuserà Tahir di essere il responsabile della scomparsa di Ali Galip. In seguito, Vera non la prenderà bene, appena Tahir entrerà in possesso del 3% della società sua e di Behnam.

Vera fa arrabbiare Behnam, Tahir chiede aiuto a Gonul

Sempre a proposito di Vera, rimarrà sconvolta quando scoprirà che Ali Galip ha intestato il 7% delle sue azioni a Tahir e le restanti pari al 25% alla nuora Gonul.

Dopo aver ereditato soltanto alcune case del marito, Vera farà i conti con la furia di Behnam, il quale le farà presente che non avrebbe dovuto certificare la presunta morte del marito.

Mentre Vera dovrà trovare il modo per riconquistarsi la fiducia di Behnam, Tahir chiederà aiuto a Gonul, per scoprire che tipo di rapporto ci sia tra Farah e il padre biologico di Kerim.

Riepilogo: Ali Galip si è vendicato di Tahir facendo arrivare Behnam a Istanbul

In precedenza, dopo aver rischiato di morire per mano di Tahir, Ali Galip ha fatto arrivare Behnam a Istanbul. In particolare, il boss ha contattato l’iraniano e gli ha detto di poter essere il vero padre di kerim, il figlio della sua ex Farah. Dopo essere giunto in Turchia, Behnam ha iniziato a punire Farah, per aver tentato di ucciderlo in passato.