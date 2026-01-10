Le trame delle puntate turche di Io sono Farah in programma prossimamente su Canale 5 raccontano che Mehmet finirà in coma dopo aver ricevuto un colpo di pistola alla testa da Orhan. Ali Galip, a questo punto, suggerirà all'Agnello nero di incastrare Tahir del tentato omicidio ai danni del commissario.

Mehmet riceve un colpo di pistola alla nuca da Orhan

Farah confesserà a Tahir che Ali Galip aveva fatto uccidere il donatore di midollo osseo destinato a salvare la vita di Kerim. L'uomo accecato dalla rabbia stringerà un patto con Mehmet per cercare di inchiodare lo zio di Bade davanti alle sue responsabilità.

Tahir fermerà la fuga di Ali Galip per poi lasciarlo andare al termine di uno scontro.

Mehmet, nel frattempo, andrà incontro ad una sorpresa inaspettata quando scoprirà che Orhan è l'Agnello nero che ha tanto cercato. Il commissario non riuscirà ad arrestare il padre adottivo poiché gli sparerà un colpo di pistola alla nuca.

Tahir finisce in carcere con l'accusa di tentato omicidio

Le anticipazioni di Io sono Farah rivelano che Tahir porterà Mehmet in ospedale dove i dottori non potranno fare nulla per evitare che entri in coma. La novità sconvolgerà Bade, che capirà che dietro tutto questo c'è la mano di Ali Galip e l'Agnello nero.

Vera, nel frattempo, scoprirà che Mehmet è entrato in coma. In questa circostanza, Ali Galip capirà che Orhan ha sparato al commissario.

L'uomo suggerirà all'Agnello nero di far ricadere la colpa su Tahir per evitare guai con la polizia. Il criminale verrà così arrestato con l'accusa di tentato omicidio mentre era intento a rintracciare il vero padre di Kerim, intercettato da Ali Galip. Il pubblico assisterà ad un salto temporale di un anno dove Farah apparirà decisa a divorziare da Tahir ancora in carcere poiché Mehmet non potrà scagionarlo a causa delle sue condizioni di salute.

Ali Galip ha sospettato che Farah abbia nascosto una cimice nel suo studio

Nel frattempo, nelle ultime puntate di Io sono Farah andate in onda ad inizio gennaio su Canale 5, Mehmet ha ascoltato le conversazioni di Ali Galip, scoprendo l'esistenza di un'operazione molto importante denominata Il giorno del giudizio.

Tahir, invece, ha portata Farah a casa degli Akinci per festeggiare il suo compleanno. La protagonista ha informato tutti i presenti che hanno intenzione di trasferirsi a Parigi per vivere tranquilli insieme a Kerim. Tahir non ha rinunciato alla partenza ma ha chiesto alla moglie più tempo per organizzarla nei minimi dettagli. Infine Ali Galip ha scoperto una cimice nel suo studio ed ha deciso di scoprire l'artefice di tale iniziativa. Tutti i sospetti sono ricaduti su Farah.