Nelle trame di Io sono Farah, Tahir ammetterà di aver incastrato Farah per l’omicidio di Ali Galip. Una confessione che chiarirà il motivo della sua alleanza con Orhan e aprirà un nodo giudiziario complesso, tra responsabilità assunte e il rischio di compromettere definitivamente la verità sul caso.

Tahir diventa complice di Orhan per salvare Farah dal carcere a vita

Tahir diventerà un complice di Orhan per evitare che l'uomo mandi in carcere Farah per l'omicidio di Ali Galip. Orhan possiede il frammento di vetro che Farah ha estratto dal petto di Ali Galip per farlo morire dissanguato.

Su di esso ci sono le sue impronte digitali e Farah non riuscirebbe a evitare il carcere a vita. L'idea di far incastrare Farah è venuta a Behnam: è stato lui a consegnare a Orhan il pezzo di vetro.

Per questo Tahir, pur di evitarle la pena perpetua, farà tutto ciò che vuole Orhan, anche aiutare Ilyas a evadere dal carcere. L'operazione non andrà a buon fine, perché Ilyas sarà in fin di vita dopo che Mehmet gli sparerà, mentre Tahir finirà nelle mani della polizia.

Tahir confessa davanti a Mehmet e al questore: la verità sull’alleanza con Orhan

Davanti a Mehmet e al questore, Tahir dovrà prendersi le sue responsabilità, anche se nessuno dei due capirà perché è diventato un complice di Orhan. Quest'ultimo si è macchiato di diversi crimini, tra cui la morte dei genitori di Tahir e il tentato omicidio ai danni di Mehmet, quindi perché dovrebbe aiutarlo?

Per questo motivo Tahir confesserà che ha sottostato agli ordini di Orhan perché Orhan sa che ha ucciso Ali Galip. In realtà, l'uomo è stato ucciso da Farah, ma Tahir la proteggerà. A quel punto, Mehmet e il questore chiederanno a Tahir di continuare a sottostare agli ordini di Orhan, così da incastrarlo, anche se dovranno fare i conti con il rischio di insabbiare l'omicidio di Ali Galip.

Tahir accetta il piano, ma confessa al questore di aver incastrato Farah

A ogni modo, Tahir accetterà, anche se quando resterà da solo con il questore gli dirà: "Ne approfitto per dirle una cosa importante, ma deve rimanere tra noi. Non voglio che mio fratello venga a saperlo. Per l’omicidio di Ali Galip ho incastrato una donna innocente.

Si tratta di Farah, mia moglie".

Il questore sarà sempre più titubante in merito alla questione della morte di Ali Galip, mentre Tahir sarà convinto di avere la situazione in pugno, perché se anche trovassero le impronte digitali di Farah, vista la sua confessione, non dovrebbe finire in prigione.