Un sacrificio sconvolgerà le prossime puntate di Io sono Farah, in onda su Canale 5: per evitare che la donna che ama finisca in prigione, Tahir deciderà di prendersi la colpa di un omicidio che non ha commesso, mettendo a rischio la propria libertà. Davanti alla polizia, l’uomo confesserà: “L’assassino di Ali Galip sono io”.

Il piano per far evadere Ilyas finisce nel sangue, Tahir braccato dalla polizia

Tahir si troverà costretto a collaborare con Orhan per salvare Farah. Lui sa che è stata la ragazza a uccidere Ali Galip e possiede il pezzo di vetro che la giovane ha estratto dal petto della vittima, provocandone la morte per dissanguamento.

Per questo Tahir obbedirà agli ordini di Orhan e lo aiuterà nella missione per far evadere Ilyas dal carcere.

Durante la messa in atto del piano, però, ci sarà Mehmet a mandare in aria tutto. Sparerà a Ilyas. Mentre gli uomini di Orhan si adopereranno per salvargli la vita, Tahir scapperà per evitare di essere arrestato.

Tahir si arrende alla polizia

Tahir non potrà esimersi dal suo destino: si arrenderà e la polizia lo arresterà. Sarà Mehmet a portarlo in commissariato, ma durante il tragitto la loro macchina verrà fermata dal questore, che vorrà parlare con loro.

Mehmet non si fiderà, perché crederà che il questore sia uno dei tanti uomini corrotti di Orhan, ma lui svelerà che ha solo finto di esserlo per confondere le acque: in realtà sta lavorando per spedirlo in carcere.

‘Ho ucciso io Ali Galip’: la finta confessione di Tahir per salvare Farah dal carcere

Il questore vorrebbe che Tahir collaborasse con lui: ormai sanno che Tahir è complice di Orhan. “Dimmi la verità, perché collabori con Orhan”, dirà il questore a Tahir. Lui risponderà dicendo che gli ha dato un sacco di soldi, ma nessuno gli crederà.

Tahir non vorrà dire la verità — cioè che collabora con Orhan per evitare che Farah finisca in prigione per l'omicidio di Ali Galip — così dirà una bugia: “Ho ucciso Ali Galip e Orhan possiede una prova del delitto: se non eseguo i suoi ordini, mi farà sbattere in carcere”. Sia il questore che Mehmet saranno combattuti: insabbiare un delitto o collaborare con Tahir per far sì che Orhan finisca in carcere?