Nel corso delle puntate turche di Io sono Farah in programma nelle prossime settimane su Canale 5, Tahir sorprenderà Bade e Farah in compagnia di Mehmet in un luogo isolato. La dottoressa informerà suo marito di aver stretto un'alleanza con il poliziotto per vendicarsi di Ali Galip, reo di aver ucciso il donatore di midollo osseo di Kerim.

Bade inizia a collaborare con Mehmet e Farah per vendicarsi di Ali Galip

Farah e Bade rischieranno di morire dopo essere rimaste coinvolte in un pericoloso attentato. L'avvocatessa sospetterà che sia stato organizzato da Ali Galip per punirla di aver spifferato alla protagonista che era stato lui a uccidere il donatore di midollo osseo destinato a Kerim.

Bade non perdonerà suo zio dopo aver scoperto di essere rimasta sterile in seguito ad una ferita riportata nell'attentato. La donna inizierà a collaborare con Mehmet e Farah per poter arrestare Ali Galip. L'avvocatessa ignorerà che non era lei e nemmeno la protagonista l'obbiettivo degli attentatori. Il pubblico scoprirà che Orhan aveva ordinato l'uccisione di Bekir, in quanto a conoscenza della sua alleanza con Ali Galip.

Tahir sorprende sua moglie e Bade insieme a Mehmet

Le anticipazioni rivelano che Bade certa che Orhan e Ali Galip siano in procinto di concludere un affare chiamato Giorno del giudizio aiuterà Farah e Mehmet a nascondere un gps nell'auto di Tahir in modo da rintracciare suo zio in compagnia del suo complice.

La protagonista, distratta dai preparativi di nozze tra Gonul e Kaan, finirà per essere vista dal marito mentre sale su un taxi insieme a Bade. Tahir si arrabbierà moltissimo quando troverà le due donne in un posto isolato con Mehmet. La dottoressa sarà costretta a rivelare al criminale di essersi alleata col poliziotto dopo aver scoperto che Ali Galip aveva fatto uccidere il donatore di midollo osseo di Kerim. Tahir scoprirà così che l'uomo aveva voluto vendicarsi di lui per aver consegnato a Mehmet la pistola capace d'incastrare Kaan per la morte di Alperen. Il criminale accetterà di aiutare l'agente a rintracciare l'agnello nero dell'organizzazione con a capo Ali Galip.

Orhan ha capito che Mehmet nutre un debole per Bade

Nel frattempo, nelle ultime puntate di Io sono Farah andate in onda ad inizio gennaio su Canale 5, la protagonista ha convinto Tahir a non vendicare la morte del donatore di Kerim, non volendo che il bambino rinunci al suo affetto se dovesse morire. Orhan, invece, ha appreso che Mehmet nutre un debole per Bade e per questo ha provato a distoglierlo da questo interesse. L'uomo ha sperato che il poliziotto allentasse la presa sulle indagini in seguito alla morte del comandate.