Nei nuovi episodi della soap turca Io sono Farah, dopo essere sopravvissuto grazie a Merjan, Tahir Lekesiz farà infuriare il nuovo nemico Behnam Azadi, diventando socio suo e di Vera Akinci, e sospetterà che Farah Ersadi abbia tentato di farla finita.

Tahir diventa socio di Behnam e Vera dopo aver concesso il divorzio a Farah

Prossimamente, Behnam tenterà di sbarazzarsi di Tahir, per impedirgli di riavvicinarsi di nuovo a Farah. In preda alla furia, l’iraniano spingerà il rivale giù da un palazzo in costruzione, e si convincerà di averlo ucciso.

In realtà, Tahir verrà salvato da Merjan, la cugina di Behnam, decisa a fargliela pagare, per l’omicidio del suo fidanzato. Appena si riprenderà, Tahir crederà che sia stata Farah a spingere Behnam a ucciderlo, così si presenterà da lei e le concederà il divorzio.

In seguito, servendosi della complicità del commissario capo Mehmet, Tahir riuscirà a scoprire che Akbar, il padre di Merjan è un informatore. A quel punto, l’ex detenuto entrerà in possesso delle azioni della gioielleria di Behnam e Vera.

Tahir scatena la furia di Behnam in una conferenza stampa

Tahir scatenerà la durissima reazione del rivale Behnam, quando farà irruzione alla conferenza stampa della presentazione del suo negozio. Di fronte ai giornalisti, Tahir annuncerà di possedere il 3% della società di Vera e Behnam, e farà presente che presto le sue quote saliranno al 10%, grazie all’eredità che gli ha lasciato Ali Galip nel suo testamento.

Sempre durante l’evento, i telespettatori assisteranno a un nuovo faccia a faccia tra Farah e Tahir, il quale si accorgerà che la sua ex ha delle cicatrici nel polso. Per finire, quest’ultimo sarà deciso a scoprire, se Farah sia stata in procinto di suicidarsi.

Riepilogo: Orhan ha incastrato Tahir facendolo arrestare

Dopo aver rassicurato Farah sulla sua intenzione di partire per Parigi e aver rinunciato a uccidere Ali Galip, Tahir è finito in carcere ingiustamente. A incastrare quest’ultimo è stato Orhan, su suggerimento del complice Ali Galip. L’ex capo della polizia ha fatto ricadere la colpa su Tahir, dopo aver ferito il figlio adottivo Mehmet alla testa, quando ha scoperto che è lui il misterioso agnello nero.