Nella seconda stagione della soap turca Io sono Farah, la signora Vera Akinci accuserà Tahir Lekesiz di essere coinvolto con la sparizione improvvisa di suo marito Ali Galip, non sapendo che in realtà è morto dopo essere stato ferito dalla nuora Gonul.

Mehmet si risveglia dal coma e fa scagionare Tahir

Ben presto, Mehmet affronterà il padre adottivo Orhan, e scoprirà finalmente che è il misterioso agnello nero, complice di Ali Galip. Durante lo scontro, Orhan ferirà gravemente il figlio alla testa riducendolo in condizioni critiche, visto che entrerà in coma.

Dopo un anno, Mehmet si risveglierà e scagionerà Tahir, appena verrà a conoscenza che si trova in carcere con l’accusa di aver tentato di ucciderlo. Il commissario capo, assicurerà alla polizia che non può essere stato Tahir a ferirlo, poiché poco prima si erano alleati per incastrare Ali Galip e il suo alleato. A far ricadere la colpa su Tahir, erano stati Orhan, Ali Galip e Behnam, l’ex marito di Farah.

Vera su tutte le furie con Tahir, Behnam ricatta Farah

Non appena sarà libero, Tahir vorrà incontrare la moglie Farah e capire il motivo per cui gli ha chiesto il divorzio. Nel contempo, Behnam ricatterà Farah, minacciando di svelare la sua colpevolezza con l’uccisione di Ali Galip, per non avergli prestato soccorso, quando è stato ferito da Gonul per aver tentato di strangolare la nipote Bade.

Prima di incontrare la moglie, Tahir farà i conti con la furia di Vera, che gli dirà di aver fatto del male a suo marito Ali Galip. Inoltre, Behnam spiazzerà il rivale Tahir, dicendogli di non potersi avvicinare a Farah e al piccolo Kerim, poiché sua moglie ha fatto emettere un mandato di restrizione nei suoi confronti. Nonostante ciò, Tahir non mollerà affatto la presa, e sarà ancora determinato a incontrare Farah per chiederle delle spiegazioni.

Riepilogo: Farah ha chiesto a Tahir di stare lontano dagli Azadi

Di recente, dopo aver scoperto che Tahir ha indagato su di lui, Behnam, il padre biologico di Kerim, ha fatto sequestrare l’avvocato del criminale. Subito dopo, Tahir è stato minacciato telefonicamente proprio da Behnam, il quale gli ha intimato di non fare più ricerche sul suo conto.

Appena è venuta a conoscenza delle indagini avviate dal marito Tahir per trovare dei parenti di suo figlio kerim, Farah gli ha ribadito ancora una volta di essere fuggita dall’Iran in passato, dopo aver ucciso l’ex Behnam. La giovane si è mostrata preoccupata, appena Tahir le ha rivelato che in realtà il padre di Kerim è sopravvissuto. A quel punto, Farah ha supplicato al marito di non avvicinarsi alla pericolosa famiglia Azadi.