Una rivelazione inaspettata cambia il corso della trama di Io sono Farah. Nelle prossime puntate, il lungo conflitto tra Mehmet e Tahir arriva a un punto di svolta decisivo durante un confronto. Mentre Mehmet è convinto di dover eliminare Tahir per assecondare un ricatto di Behnam legato a un test del Dna, l'intervento di Vera chiarisce definitivamente la realtà dei fatti. Con un giuramento solenne sulla vita di suo figlio, la donna confessa a Mehmet che l'uomo che ha davanti non è un suo nemico, ma il fratello che sta cercando.

Behnam ricatta Mehmet con il segreto sui fratelli: il test del Dna cambia tutto

Behnam avrà tutti in pugno grazie a una confessione di Vera: gli dirà che Mehmet e Tahir sono fratelli. Un segreto succulento che Behnam vorrà usare per far fuori il suo nemico. Quando lo ha fatto sequestrare e portare in Iran, ha conservato un fazzoletto con il sangue.

Lo userà per darlo a Mehmet e fargli credere che tiene imprigionato suo fratello: "Tieni, fai pure il test del Dna, avrai la conferma che si tratta di tuo fratello. Se non vuoi che lo uccida, devi far fuori Tahir". Mehmet farà il test del Dna e avrà la conferma che si tratta del fratello, così inizierà a cercare Tahir.

Un delitto, una fuga e una trappola: Mehmet rintraccia Tahir per eliminarlo

Tahir starà vivendo un momento drammatico con Farah: qualcuno ha accoltellato Mahmud, lo zio di Behnam, e l'omicidio è stato compiuto con il coltellino di Farah, proprio per incastrarla. La ragazza scapperà con Tahir e si rifugeranno in una casa, ma sentirà il bisogno di parlare con Kerim per spiegargli come stanno andando le cose, così telefonerà a Gonul per chiederle di aiutarla a mettersi in contatto, dandole l'indirizzo della sua nuova residenza.

Mehmet di nascosto sentirà tutto e raggiungerà la residenza per affrontare Tahir, con l'intenzione di ucciderlo.

Mehmet pronto a uccidere Tahir, poi la verità che ribalta tutto: 'È tuo fratello'

Tra i due ci sarà uno scontro molto duro, con Mehmet che dichiarerà di essere pronto a tutto pur di salvare il fratello, anche a uccidere Tahir. Anche se a un certo punto, sopraffatto dalle troppe emozioni, dirà a Tahir di ucciderlo: "Non so se riuscirei a sopravvivere all'idea di vedere mio fratello morto a causa di Behnam".

Uno scontro che verrà interrotto dall'arrivo di Vera con Bade, che farà una confessione che cambierà il corso degli eventi: "Ti prego Mehmet, non farlo. Tahir è tuo fratello, te lo giuro su mio figlio". Senza parole, a Mehmet non resterà che abbassare le difese e accogliere quel fratello perduto.