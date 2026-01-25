Rahşan, la madre di Behnam, custodisce un segreto da anni ed emergerà nelle prossime puntate di Io sono Farah: la donna ha una relazione segreta con Akbar, il padre di Merjan.

Le anticipazioni tv rivelano che quello di Akbar e Rahşan è un amore proibito che dura da anni. Secondo le leggi iraniane, la donna rischia la pena capitale se dovesse emergere la sua relazione clandestina. Tahir e Farah saranno gli unici a scoprire il suo segreto e lo useranno a loro vantaggio.

La madre di Behnam sarà molto dura con Farah

Le anticipazioni di Io sono Farah raccontano che emergerà un segreto molto importante su Rahşan Azadi, la madre di Behnam.

La donna sarà sempre più spietata con Farah, sia perché non sopporterà la sua presenza in casa e sia perché continuerà a pensare che lei non merita suo figlio. Rahşan si mostrerà come una donna irreprensibile e ligia alle severe regole iraniane, ma avrà un punto debole. Farah scoprirà che la madre di Behnam nasconde un amore proibito che farebbe cadere in un attimo la figura di donna perfetta che per anni ha portato avanti. Rahşan Azadi, infatti, è innamorata da anni segretamente di suo cognato Akbar, padre di Merjan e vedovo di Nahide. Tra i due cognati c'è una relazione che nessuno deve assolutamente scoprire e, sebbene staranno molto attenti, qualcuno verrà a conoscenza del loro segreto: Tahir.

Tutto avrà inizio quando Lekesiz parlerà con Kerim e si renderà conto che Farah è prigioniera: l'uomo non esiterà ad andare alla villa per dirle che presto libererà lei e il suo bambino.

L'amore proibito di Rahşan e suo cognato Akbar

Nelle prossime puntate di Io sono Farah, Tahir sorprenderà Rahşan in compagnia del suo amante alla villa e riprenderà tutto con il suo telefono. Lekesiz girerà a Farah quelle immagini compromettenti che si riveleranno un'arma molto potente. Quando Rahşan minaccerà Farah dicendo che presto Behnam avrebbe saputo del suo incontro con Tahir, la donna le mostrerà il video con Akbar. Rahşan cambierà espressione e sarà terrorizzata all'idea che la sua relazione segreta possa emergere. Secondo le regole iraniane, infatti, Rahşan rischierebbe la pena capitale a causa della sua tresca con il cognato.