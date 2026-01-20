Tahir parlerà con Kerim e capirà che Farah ha mentito ed è prigioniera di Behnam nelle prossime puntate di Io sono Farah.

Le anticipazioni tv rivelano che Tahir non si fermerà davanti a niente: il suo obiettivo sarà riportare a casa Kerim e sua madre.

Le bugie a Tahir in Io sono Farah

Le anticipazioni di Io sono Farah raccontano che Tahir dovrà convincersi che Behnam ha fatto breccia nel cuore della sua amata. Farah, infatti, sarà costretta a mentire e manderà via più volte Tahir dicendogli che Behnam ha salvato la vita di suo figlio e vuole una famiglia con lui.

In realtà, Farah vivrà un vero e proprio incubo perché Behnam le farà vedere suo figlio solo per pochi minuti al giorno e la terrà rinchiusa in una stanza. La donna sarà così disperata che tenterà di togliersi la vita e, siccome rischierà davvero di morire, Behnam avrà pietà di lei. L'uomo concederà a Farah di vivere in casa con lui e Kerim quasi normalmente, ma sempre tenendola sotto stretto controllo. Per scongiurare ulteriori intromissioni da parte di Tahir, Farah chiederà di vederlo di nascosto con la complicità di Gonul in un ristorante. Farah sarà accompagnata da sua suocera ma troverà il modo per liberarsi e raggiungere Tahir in cucina. Qui i due parleranno, ma Farah continuerà a mentire intimando al suo amato di starle lontana perché temerà per la sua vita.

La confessione di Kerim riaccenderà la speranza in Tahir

Nelle prossime puntate di Io sono Farah, dopo l'incontro con Tahir la protagonista avrà un mancamento. A trovarla nel corridoio sarà sua suocera che la porterà in ospedale con Gonul e Karim e Tahir vedrà tutta la scena e li seguirà. Farah si riprenderà in poco tempo, ma Tahir riuscirà ad intercettare il piccolo Kerim nel corridoio e finalmente avrà modo di parlare con lui. Ingenuamente, il bambino spiegherà di essere felice con Behnam e la mamma ma si lascerà scappare che Farah viveva nella sua stanza e appariva per pochi minuti al giorno. "Quando è stata male papà ha parlato con il suo datore di lavoro e ora vive con noi", dirà Kerim. Tahir capirà che Farah gli ha mentito e Behnam è un tiranno che la tiene prigioniera. Niente potrà più fermarlo: il suo obiettivo sarà riportare Farah e Kerim a casa con lui.