Oggi, 4 gennaio, a Terni c'è stata una reunion che tutti i fan della scorsa edizione del Grande Fratello aspettavano. Mentre Javier Martinez era in campo con la sua squadra di pallavolo, nel palazzetto si sono materializzati la fidanzata Helena Prestes e gli amici Tommaso Franchi e Mariavittoria Minghetti. I tre hanno fatto il tifo per il 30enne argentino, e i presenti li hanno ripresi e fotografati per tutto il tempo della partita.

L'incontro nel palazzetto dello sport di Terni

Nella casa del Grande Fratello nascono amori e amicizie, a alcuni di questi rapporti durano nel tempo.

La prova di ciò arriva dalla "reunion" che c'è stata poche ore fa a Terni tra quattro concorrenti dell'edizione 2024/2025 del reality, quella che è stata vinta da Jessica Morlacchi.

Come hanno documentato i fan presenti al palazzetto dove si è giocata una nuova partita della squadra di pallavolo della città, questa domenica c'è stato un inaspettato ed emozionante incontro tra gli Helevier e i Tommavi.

Mentre Javier era in campo con i suoi compagni, sugli spalti ad applaudirlo e a fare il tifo per lui c'erano Helena (che fino ad ora ha assistito alla maggior parte dei match del fidanzato), Mariavittoria e Tommaso.

A distanza di quasi un anno dalla fine dell'edizione del GF alla quale hanno partecipato, Martinez, Franchi, Prestes e Minghetti si sono ritrovati per un'occasione speciale.

La gioia dei fan di Javier sui social

Le foto e i video che stanno circolando in rete al termine della partita del 4 gennaio, stanno facendo esultare sia i fan degli Helevier che quelli dei Tommavi.

"Eccoli, finalmente insieme", "Aspettavo questa reunion da un sacco di tempo", "Che belli", "Mi fa piacere che sono ancora così uniti", "Fate il tifo per Javier, bravi", "Fantastici", "Che bellissima sorpresa", "Finalmente si sono ritrovati", "Il mio quartetto preferito", "Sono proprio contenta che la loro amicizia continua", "Che carini", "Sono andati a vedere Javier, che dolci", si legge su X in queste ore.

Gli amori sbocciati nella casa del Grande Fratello

Nel corso dell'edizione 2024/2025 del Grande Fratello (che è durata più di sei mesi), sono nati molti amori, e la maggior parte di essi sono ancora in corso.

Mariavittoria e Tommaso sono stati tra i primi ad avvicinarsi all'interno della casa, anche se la ragazza ci ha messo qualche mese prima di lasciarsi andare completamente con il coinquilino.

Helena e Javier, invece, sono stati amici per tutta la prima parte del programma, poi a febbraio hanno iniziato a guardarsi con occhi diversi e da quel momento non si sono più lasciati.

I fan hanno ribattezzato queste coppie con gli hashtag Helevier e Tommavi, usati ancora oggi sui social per commentare tutto quello che riguarda gli ex concorrenti.