Alcuni giorni fa sul web si è parlato molto della casa che Helena Prestes ha acquistato a Lecco, un investimento che si diceva avesse fatto per sé stessa e il suo futuro. In un'intervista che ha rilasciato di recente, però, Javier Martinez ha chiarito che anche lui si trasferirà in Lombardia l'anno prossimo: la coppia nata al Grande Fratello ha scelto il Nord Italia per avere più opportunità di lavoro rispetto a quelle che hanno adesso che vivono a Terni.

La precisazione di Javier sulla convivenza

Gli haters ci avevano provato a diffondere l'indiscrezione secondo la quale Helena aveva comprato una casa solo per sé, come se avesse fatto un investimento per il futuro che non comprendeva il compagno.

A smentire questa chiacchiera è stato lo stesso Javier in un'intervista che è stata pubblicata di recente su YouTube.

Interpellato su cosa farà quando finirà la stagione sportiva, Martinez ha detto: "Io e Helena andremo a convivere a Lecco. Abbiamo scelto questa città perché è vicina a Milano e ci sono più opportunità di lavoro rispetto a Terni".

andrà a Lecco da sola dicevano le badanti di lui

lui non andrà con lei a Lecco dicevano le badanti di lei

andranno insieme come si fa in tutte le famiglie sane dicevamo noi

che bello avere sempre ragione💅🏼 #helevier pic.twitter.com/cgO3jYdXr2 — Mara/Prestinez dietro di me 🐻🐴🐕 (@Mara56113529) January 15, 2026

Con poche parole, dunque, l'ex concorrente del Grande Fratello ha chiarito che prossimamente si trasferirà in Lombardia con la fidanzata e con lei inizierà a fare importanti progetti sia personali che professionali.

La gioia dei fan degli Helevier

La precisazione di Javier sulla convivenza a Lecco, ha reso felici tutti i fan che nei giorni scorsi hanno dovuto rispondere a tono a chi pensava che Helena si sarebbe trasferita nella nuova casa da sola.

"Dicevano che lei sarebbe andata da sola a Lecco, ma la verità è che vinciamo sempre noi", "Preferisce Lecco a Terni, musica per le mie orecchie", "Ennesima figuraccia degli haters, adoro", "Si erano fatte un film che lui ha smontato con tre parole", "Bravi ragazzi, avanti così", "Hanno parlato senza sapere, come sempre", "Un'altra giornataccia per gli haters", "Felicissima per loro"; "Quando inizieranno a lasciarli in pace?", si legge su X in queste ore.

Il viaggio di Helena in Brasile

Al momento la nuova casa a Lecco non è una priorità per gli Helevier: nelle scorse ore, infatti, Helena è volata in Brasile per andare a sincerarsi delle condizioni di salute del padre.

Stando a quello che ha raccontato la modella sui social, il signor Prestes avrebbe avuto un incidente dove vive e attualmente si troverebbe in ospedale.

La 35enne ha annunciato la sua partenza con il seguente messaggio: "Amo viaggiare, ma questo sarà il più difficile da fare".