Quella in corso potrebbe essere l'ultima stagione nella pallavolo per Javier Martinez, o meglio questo è quello che si è evinto dalle parole che il ragazzo ha usato in una recente intervista per parlare del suo futuro. Il compagno di Helena Prestes, infatti, ha anticipato che l'anno prossimo non giocherà tra i professionisti perché ha altri progetti più importanti ai quali dedicarsi.

Le dichiarazioni di Javier sulla prossima stagione

Dallo scorso autunno Javier è nella squadra di pallavolo di Terni, un'avventura che ha deciso di intraprendere a pochi mesi di distanza dalla fine dell'esperienza al Grande Fratello.

Quando manca ancora un po' alla fine della stagione agonistica, però, Martinez ha rilasciato dichiarazioni piuttosto chiare su quale sarà il suo futuro.

All'intervistatore che gli ha chiesto se anche l'anno prossimo giocherà nella categoria dove milita attualmente, il 30enne ha risposto: "No, penso che questo sarà l'ultimo anno. La passione per la pallavolo rimarrà per sempre, ma ho altri progetti per la mia vita. Di cosa si tratta? Per scaramanzia preferisco tenerli per me".

J:"la passione per la pallavolo rimarrà fino alla fine ma l' intenzione è fare altri discorsi per la vita,ci sono altri progetti ma per scaramanzia li tengo per me"

Vola alto Javi🍀💪🏼

Tutta l' intervista qui

L'affetto dei fan sui social

La scelta di Javier di dedicarsi a nuovi progetti (molto probabilmente anche qualcosa nel mondo della moda, come si evince da uno shooting che ha fatto di recente) è stata accolta molto bene dai fan.

"Vola alto Javi", "Buona fortuna per tutto", "Nei suoi discorsi c'è sempre una maturità che mi incanta", "Che uomo solido, si vede che sta progettando cose importanti con Helena", "Il suo futuro sarà brillante", "In bocca al lupo per qualsiasi cosa deciderai di fare", "Noi saremo sempre con te", si legge su X in questi giorni.

Il trasferimento al Nord Italia con Helena

Qualche giorno fa Javier ha spoilerato uno dei progetti che ha in programma per il prossimo anno: trasferirsi con Helena a Lecco, dove recentemente hanno comprato una casa.

Tra poche settimane la coppia ribattezzata "gli Helevier" festeggerà il primo anniversario, un traguardo importantissimo che segnerà un punto di svolta nella relazione che è iniziata nella casa del Grande Fratello e che sta andando avanti a gonfie vele nella vita quotidiana.