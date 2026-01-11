L'altra sera Javier Martinez ha deciso di fare una diretta su TikTok mentre stava preparando la cena insieme a Helena Prestes, e sono diversi i sassolini dalla scarpa che si è tolto. L'ex concorrente del Grande Fratello, infatti, ci ha tenuto a sottolineare che è orgoglioso della donna che ha affianco e che non dà nessuna importanza alle critiche che entrambi ricevono quotidianamente dagli hater.

Le frecciatine di Javier in live

Mentre aspettavano Mariavittoria e Tommaso per cenare, Javier e Helena hanno fatto una diretta su TikTok che ha permesso al ragazzo di rispondere ad alcune delle tante cose che sono state dette sul suo conto nell'ultimo periodo.

Quando qualcuno gli ha scritto che sarebbe fortunato ad avere accanto una persona come Prestes, ad esempio, Martinez ha detto: "Lei è la mia donna, so che è una grande".

Il pallavolista ha usato un tono sarcastico per quasi tutta la durata della diretta, come se volesse lanciare diverse frecciatine agli hater che continuerebbero a prendere di mira sia lui che la fidanzata.

In un momento in cui la modella era impegnata ai fornelli, infatti, Javier ha aggiunto: "Io me ne frego di chi rompe, faccio tutto quello che ho voglia di fare, quindi basta".

Il supporto dei fan per gli Helevier

Le stoccate di Javier agli hater hanno reso felici sia i suoi fan che quelli della coppia, infatti su X sono stati pubblicati molti commenti a favore del comportamento dell'ex concorrente del Grande Fratello.

"Avete capito cosa ha detto? Helena è la sua donna, punto"; "Grande Javier", "Ha lanciato l'arco e tutte le frecce", "Che grande uomo", "Lui è sempre dalla sua parte", "Noi sappiamo bene che è la tua donna, urlalo a chi non l'ha ancora capito", "Grazie per queste perle in live", "Javier comincia a mettere i paletti, era ora", "Speciali", si legge sui social in queste ore.

La reunion con Mariavittoria e Tommaso

Dopo aver punzecchiato gli hater per un po', Javier si è dedicato agli ospiti che aveva a cena: Mariavittoria e Tommaso hanno raggiunto gli Helevier a Terni e con loro hanno trascorso una serata tra buon cibo e risate.

Le coppie che sono nate nel corso dell'edizione 2024/2025 del Grande Fratello, infatti, hanno partecipato ad una live su TikTok molto seguita: migliaia di fan si sono collegati con il profilo della modella brasiliana per vedere cosa stava succedendo in casa con gli amici e il fidanzato.