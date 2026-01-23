Helena Prestes è in Brasile per stare vicina al papà, ricoverato in ospedale dopo un incidente, quindi Javier Martinez è da solo a Terni da alcuni giorni. In questo periodo di lontananza dalla fidanzata, però, il pallavolista si è riscoperto più social e ha cominciato a condividere con i fan foto e video delle sue giornate tra impegni di lavoro e momenti di svago con la cagnolina Amy.

Il lato social di Javier

Una settimana fa Helena è volata in Brasile per stare accanto al padre, vittima di un serio incidente e attualmente ricoverato in ospedale.

Per motivi di lavoro Javier non ha potuto accompagnare la fidanzata a San Paolo, quindi in questi giorni si sta divertendo a mostrare la sua vita sui social, una cosa che ha fatto raramente in passato.

Martinez, infatti, sta pubblicando molte storie su Instagram e i fan stanno apprezzando tutti i video e le foto che sta condividendo per tenerli aggiornati su come sta affrontando le giornate senza la sua dolce metà.

Nell'attesa che Prestes torni a casa, il pallavolista si sta dividendo tra impegni di lavoro (non solo legati al mondo dello sport), momenti di relax e altri di svago in compagnia della cagnolina Amy.

L'altra sera, ad esempio, il 30enne ha postato un simpatico video in cui fingeva di litigare con il suo animale domestico su quello che avrebbero dovuto guardare in tv.

L'entusiasmo dei fan

Questo Javier più social sta conquistando sia i suoi fan che quelli di Helena, infatti in parecchi stanno chiedendo al ragazzo di continuare a postare così tanti contenuti anche quando la fidanzata tornerà a casa.

"Adoro questa sua versione", "Non smettere mai, per favore", "Continua così", "Non mi sembra vero", "Siamo tutte scioccate", "Una svolta importante che mi rende tanto felice", "L'abbiamo perso", "Sente troppo la mancanza di Helena e perde tempo così", "Molto bene, continua", si legge su X in questi giorni.

Quasi un anno d'amore per gli Helevier

Tra poche settimane, per la precisione il 7 febbraio, Helena e Javier festeggeranno il loro primo anniversario.

I fan sperano che per quest'occasione la modella riuscirà a tornare in Italia, ma molto dipenderà dalle condizioni di salute del padre.

Gli Helevier, comunque, sono pronti a tagliare quest'importante traguardo insieme alle tantissime persone che li hanno presi a cuore da quando li hanno visti per la prima volta nella casa del Grande Fratello.