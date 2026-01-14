Helena Prestes e Javier Martinez non hanno pace: non passa giorno, infatti, che la coppia nata al Grande Fratello più di un anno fa non venga attaccata o messa in discussione. Oggi, 14 gennaio, il pallavolista ha deciso di rispondere a tono all'ennesima insinuazione sul suo conto: su Instagram, infatti, il ragazzo ha punzecchiato gli hater smentendo le teorie che avrebbero fatto sulla sua serata lontano dalla fidanzata, ma poi li ha invitati a continuare perché lui si diverte a leggere quelle che ha definito pure invenzioni.

Il messaggio pungente di Javier

Sono passati più di undici mesi dall'inizio della storia d'amore tra Helena e Javier, e c'è ancora chi non crede in questo rapporto e non perde occasione per metterlo in dubbio.

Stufo degli attacchi che riceve quasi quotidianamente dagli hater, Martinez ha deciso di sfogarsi su Instagram usando sia durezza che ironia.

"Tirate fuori tutto, sono curioso di vedere cosa riuscite a inventarvi questa volta", ha esordito il giocatore di pallavolo nel messaggio che ha conquistato tutti i suoi fan.

Anche se non è sceso nei particolari, Javier ha lasciato intendere che diversi utenti avrebbero insinuato cose non vedere su ciò che avrebbe fatto la sera precedente lontano dalla fidanzata, che si trovava in montagna con Mattia Fumagalli.

"Per la cronaca, alle 23:57 ho posato il telefono. Il vostro piano è fallito un'altra volta. Ma non smettete, mi piace vedervi snervare", ha concluso il ragazzo.

QUANTO SEI LA VITA MIA. pic.twitter.com/bHI6IxXJ1S — 𝒜sia 🪷 j7. ༄ (@asiaobriien) January 14, 2026

Il supporto dei fan su X

Il messaggio di Javier contro gli hater è stato accolto con entusiasmo dai suoi sostenitori, gli stessi che lo hanno repostato su X per elogiare l'eleganza con la quale avrebbe zittito chi continua ad attaccare sia lui che Helena.

"Quanto lo amo", "L'uomo al centro del meccanismo ha parlato", "Grazia per questo cinema", "Asfalta con classe, chi come lui?", "Basta rompere a questi ragazzi", "Poche parole, una certezza", "Lui è pieno, e pure noi", si legge su X in queste ore.

La richiesta d'aiuto di Helena

Oggi, 14 gennaio, si sta parlando molto anche di un appello che Helena ha fatto a tutti i suoi fan del Brasile.

Tramite i suoi account social, la modella ha chiesto se qualcuno ha informazioni di dove si troverebbe suo padre, pare coinvolto in un grave incidente e portato in un ospedale all'insaputa della famiglia.

Il signor Prestes non avrebbe avuto i documenti con sé, per questo ora la figlia e tutti gli altri parenti lo starebbero cercando ovunque per sincerarsi delle sue condizioni di salute.