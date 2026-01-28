L'altra sera Helena Prestes e Javier Martinez hanno fatto una diretta su TikTok, e la domanda più gettonata è stata perché i due hanno smesso di seguirsi su Instagram il giorno precedente. Se la modella ha provato a glissare sull'argomento, il pallavolista ha spiegato che è stato lui a bloccare la compagna per fare uno scherzo a tutti quelli che avrebbero gioito di un'eventuale crisi tra loro.

Le frecciatine di Javier sul web

Non c'è nessuna crisi tra Helena e Javier, anzi non ci sono mai stati problemi tra loro da quando lei è volata in Brasile per stare accanto al papà in ospedale.

Gli Helevier hanno rassicurato i loro fan nel corso di una diretta che hanno fatto su TikTok il 27 gennaio: i due si sono scambiati parole d'amore, hanno giocato e hanno ricordato alcuni momenti che hanno vissuto nella casa del Grande Fratello un anno fa.

Quando qualcuno ha chiesto perché hanno smesso di seguirsi su Instagram per alcune ore, Martinez è intervenuto e ha detto: "L'ho bloccata per scherzo. Mi dispiace per chi ci aveva creduto, ma sono stato più furbo di voi".

che scherzone wow siamo morti dalle risate (lei soprattutto felicissima) pic.twitter.com/Saax5XQk0Q — V (@harsiness) January 27, 2026

La reazione di Helena in diretta

"Ho appena finito di mangiare carne e se volete mi è rimasto qualche osso, rosicate pure.

Mamma mia, boom", ha aggiunto Javier con tono di scherno nei confronti degli haters.

Helena non è sembrata contenta delle frecciatine che il compagno ha lanciato ai loro detrattori, tant'è che più di una volta ha cercato di spostare l'attenzione su altro.

"Dai, basta Javier. Stai diventando troppo birichino", ha detto la modella in live su TikTok.

I pareri contrastanti degli utenti di X

L'atteggiamento che ha avuto Javier l'altra sera ha un po' diviso: da un lato c'è chi ha elogiato il pallavolista sostenendo che avrebbe zittito tutti gli haters, dall'altro chi non ha gradito il gesto che ha fatto in un periodo così delicato per Helena e tutta la sua famiglia.

"Vi ha messo in tasca un'altra volta", "Con lui non ce la farete mai", "Mossa da applausi", "Lo stimavo, ma dopo questa è diventato insuperabile", "Sempre un passo avanti", "Wow che scherzo, ha riso solo lui", "Lei felicissima proprio", "La fidanzata è in ansia per il padre e lui fa scherzetti da adolescente, mah", "Ridicolo e imbarazzante", "Non credo di aver mai visto una persona più disperata, e stavolta non parlo di Helena", si legge su X.