Quasi ogni giorno Javier Martinez e Helena Prestes vengono presi di mira da critiche e attacchi piuttosto feroci, e nella maggior parte dei casi dietro ci sono i loro haters. Mentre era in live su TikTok però, l'ex concorrente del Grande Fratello ha detto chiaramente che non gliene frega nulla degli insulti, anzi ha invitato chi lo offende a continuare a farlo se questa cosa gli dà felicità e soddisfazione.

Il commento piccato di Javier in diretta

Da quasi un anno Javier riceve attacchi e offese da chi non approva la sua relazione con Helena, ma lui sembra non dare troppo peso a questa cosa.

L'altra sera, infatti, Martinez era in live su TikTok e si è imbattuto in alcuni commenti negativi: la replica del ragazzo è stata immediata e pungente, per la gioia di tutto il suo fandom.

"Se non vi stiamo simpatici, non perdete tempo appresso a noi. Volete insultarmi? Fatelo, chi se ne frega. Sono contento di darvi un po' di felicità", ha detto l'ex concorrente del Grande Fratello con tono piccato.

Subito dopo Javier si è rivolto direttamente agli hater e ha aggiunto: "Penso che siete persone in difficoltà, state vivendo male. Non vorrei vivere la vostra vita".

Le frecciatine che conquistano i fan

Javier ha risposto agli hater anche nel corso di un'intervista che ha rilasciato ad una televisione locale.

Oltre a parlare del suo futuro lontano dalla pallavolo, Martinez ha detto questo quando gli è stato chiesto un parere su chi lo attacca sui social: "Non mi interessa. Vorrei dire a queste persone di farsi una risata e basta".

Il compagno di Helena, dunque, non si lascia condizionare dalle offese e difende a spada tratta sia sé stesso che la donna che ha affianco da un anno.

Quando torna Helena dal Brasile

Nelle ultime ore sul web si è sparsa la voce che non dovrebbe mancare molto al rientro di Helena in Italia.

"Voglio salutare la mia dolce metà, che amo tanto, e che sta tornando", ha detto Javier Martinez in una recente intervista.

Dando un'occhiata ai profili social della modella, attualmente è ancora in Brasile e sta passando le sue giornate tra sport, lettura, visite al papà in ospedale e momenti di svago con amici e amiche che non vedeva da tanto tempo.