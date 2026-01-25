Anche se si trova a chilometri di distanza, Helena Prestes ha seguito e supportato Javier Martinez nella partita che ha giocato sabato scorso. La modella ha commentato il match sui social e poi ha fatto una dolce dedica al compagno, che ha trascinato la Terni Volley Academy verso la vittoria al tie-break.

Il supporto di Helena anche a distanza

Non potendo assistere alla partita della Terni Volley Academy di persona, Helena si è organizzata per seguirla in streaming dal Brasile.

Per tutta la durata del match, infatti, la modella l'ha commentato sui social e ha esultato ad ogni punto del fidanzato.

Javier ha trascinato la sua squadra verso la vittoria, e Prestes ha scelto di omaggiarlo con una dedica che ha fatto sciogliere i loro tantissimi fan.

"Congratulazioni per la vittoria amore mio", ha scritto l'ex concorrente del Grande Fratello accanto ad una vecchia foto del compagno alle prese con un pallone da pallavolo.

😊👏…mi unisco ai complimenti…che partita😅🥹…ma che sia chiaro a tutti…

SOLO TUO!😎

…e a quel “QUANDO?”…

la risposta è SEMPRE!…😌✨🪄#helevier#prestinez pic.twitter.com/m6aPE8QuKz — La Sappi (@LaSappi3) January 24, 2026

I commenti dei fan sul web

Il 24 gennaio c'è stato uno scambio di dediche social tra Helena e Javier: se lei si è congratulata con il compagno per la vittoria a pallavolo, lui ha emozionato i fan chiedendole quando tornerà a casa.

"Bravo Javier, che partita che hai giocato", "Mi unisco ai complimenti di Helena, unico", "Vederlo dal vivo è stato ancora più emozionante", "Grande professionista e uomo"; "Helena è stata collegata per tutta la partita, è la sua fan numero uno", "Lei c'è sempre, anche se si trova dall'altra parte del mondo", "Si supportano e si rispettano, questo è vero amore", "Ma come si fa a mettere in dubbio questa coppia meravigliosa", si legge su X in queste ore.

Il futuro di Javier lontano dalla pallavolo

Quella in corso dovrebbe essere l'ultima stagione di Javier sul campo: in un'intervista che ha rilasciato di recente, infatti, il 30enne ha anticipato che l'anno prossimo si dedicherà ad altri progetti, ma la pallavolo rimarrà una sua grande passione.

Quelli che in rete vengono chiamati gli Helevier, infatti, tra qualche mese lasceranno Terni e andranno a vivere nella casa che hanno comprato a Lecco.

Si vocifera che nel futuro di Martinez ci sarà la moda, un po' sulla scia di quello che fa Helena da quando si è trasferita in Italia.