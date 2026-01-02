Sono passate poche settimane dalla fine del Grande Fratello, ma la curiosità dei fan sulla vita di alcuni concorrenti è ancora molto alta. In questo periodo di feste, ad esempio, Jonas Pepe e Anita Mazzotta hanno condiviso parte delle loro giornate sui social: la coppia ha postato foto e video del Capodanno insieme agli ex coinquilini, ma anche un paio di scatti realizzati a cena con Ascanio Pacelli e Katia Pedrotti.

Come va tra Anita e Jonas fuori dalla casa del Grande Fratello

La storia d'amore tra Anita e Jonas è iniziata al Grande Fratello un paio di mesi fa, ma è fuori dalla casa che sembra essere diventata importante e solida.

Come dimostrano i contenuti che sono stati postati sui social in questi giorni, i Jonita vanno d'accordissimo lontano dai riflettori e stanno cominciando a mostrarsi un po' di più sul web con foto e video di coppia.

La sera del 31 dicembre, inoltre, i due si sono riuniti con alcuni ex coinquilini e hanno atteso l'arrivo del 2026: tra risate, baci e balli, Anita e Jonas sono sembrati più uniti e innamorati che mai.

La piercer e il modello hanno posato anche per scatti di gruppo con Domenico, Benedetta, Grazia, Mattia e pochi altri concorrenti che hanno scelto di rivedere a qualche settimana di distanza dalla finale del reality al quale hanno partecipato.

L'incontro con Ascanio lontano dalle telecame

Dopo aver festeggiato il Capodanno con alcuni ex concorrenti del Grande Fratello, Anita e Jonas sono rimasti a Roma perché avevano in programma un altro incontro molto importante.

La sera del 1° gennaio, infatti, i ragazzi hanno cenato con Ascanio e Katia: l'opinionista del reality e la moglie, infatti, hanno posato sorridenti per due foto con quelli che la rete ha ribattezzato i Jonita, una in ascensore e un'altra a tavola prima di consumare il pasto.

Tra i quattro sembrava esserci molta sintonia, e i fan si augurano che questo legame possa andare avanti nel tempo nonostante la distanza e la differenza d'età.

Il paragone tra le due coppie

La cena che c'è stata l'altra sera, ha spinto diversi utenti del web a fare un paragone tra i Jonita e la coppia Pacelli-Pedrotti.

"Anita e Matteo sono la versione 2.0 di Katia e Ascanio", "Hanno fatto lo stesso percorso", "Stesse personalità", "Si sono accoppiati benissimo", "Jonas mi ricorda molto Ascanio, ma Anita non ha il carattere di Katia", "Ho come un déjà-vu", si legge su X in queste ore.

Un'altra coppia che di recente è al centro dell'attenzione, è quella formata da Rasha e Omer: i due hanno passato il Capodanno lontani (lei a Roma con gli amici, lui in Valtellina con la famiglia), ma si vocifera che a brevissimo dovrebbero partire per una vacanza romantica sulla neve.