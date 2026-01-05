Dopo la partecipazione al Grande Fratello, la vita di alcuni concorrenti è letteralmente cambiata poiché hanno un gruppo folto di sostenitori. Nelle scorse ore, però, Jonas Pepe e Anita Mazzotta sono intervenuti per dissociarsi dall'atteggiamento di una fan invadente: "Raduni aperti a tutti nessuno escluso". La donna in questione, sui social minacciava di escludere i fan che durante il reality avevano criticato la coppia.

La presa di posizione di Jonas e Anita

Su X, si concentrano tutti i fan degli ex concorrenti del GF. Spesso, però, il troppo diventa esagerato e si diventa invadenti.

Una delle fan più accanite dei "Jonita" in un gruppo si è fatta portavoce della coppia e ha mandato un chiaro messaggi a tutti coloro che in questi mesi non credevano nel reale interesse della coppia: "A breve partirà l'organizzazione dei raduni. Sarò in prima linea, quindi tutti quelli che non si sono comportati bene dovranno vedersi le live su Instagram". In seguito all'atteggiamento invadente della fan, Jonas e Anita hanno deciso di prendere le distanze con un post condiviso sui loro rispettivi account Instagram: "Desidero chiarire che ogni decisione o comunicazione riguardante la vita privata e gli spostamenti sarà gestita direttamente da noi. In particolare, i futuri raduni verranno organizzati solo ed esclusivamente da noi.

PS: i raduni saranno aperti a tutti nessuno escluso. Grazie per la comprensione".

Inizialmente i "Jonita" avevano dimostrato affetto per quella fan che sembrava nutrire una particolare premura nei loro confronti, ma successivamente l'atteggiamento ostile nei confronti di chi inizialmente non credeva nella coppia non è piaciuto ai diretti interessati e quindi hanno deciso di dissociarsi.

Amore a gonfie vele dopo il GF

Terminato il reality show, la coppia formata da Jonas e Anita prosegue a gonfie vele.

In una live su TikTok, i due diretti interessati hanno risposto alle domande dei fan e hanno confidato di essere ancora più in sintonia lontano dai riflettori. In particolare, Pepe ha rivelato di aver iniziato a chiamare la fidanzata "amore".

Nonostante la distanza, i "Jonita" ricavano sempre del tempo prezioso per trascorrere giornate di relax insieme così come accaduto a Capodanno.

Il commento dei fan

La presa di posizione di Jonas e Anita nei confronti della fan invadente è stata commentata in modo positivo dai fan.

"Non ha perso occasione per fare una pessima figura", ha detto un utente. Un altro ha affermato: "Mi sa che i raduni dalla live di Instagram li guarderà lei". Un ulteriore utente ha fatto un plauso alla coppia: "Felice che Jonas e Anita stiano aprendo gli occhi". Un fan si è detto imbarazzato dalla situazione che si è venuta a creare, mentre un altro ha tagliato corto: "Finalmente, il karma".