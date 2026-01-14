Il 13 gennaio Anita Mazzotta ha compiuto gli anni e ha festeggiato con parenti, amici e fidanzato. Anche se hanno condiviso poco del party, si sa che Jonas Pepe ha regalato alla compagna un braccialetto dal significato importantissimo. I fan del Grande Fratello si sono emozionati quando hanno scoperto che il modello ha omaggiato la forza della sua dolce metà, la donna con la quale vorrebbe costruire un rapporto sempre più solido e profondo.

Il gesto che commuove i fan

La vincitrice dell'ultimo Grande Fratello ha compiuto gli anni, e il suo fidanzato le ha fatto un regalo che ha sorpreso ed emozionato tutti.

Come ha mostrato la stessa Anita sui social, Jonas le ha donato un braccialetto con una targhetta con su scritto "Autocostruzione", una parola molto importante che conferma quando i due stiano progettando il loro futuro insieme.

"Per ricordarti come ti vedo da quando ti ho conosciuta, la donna forte che stimo e che sei. Buon compleanno amore mio", ha scritto il modello nel biglietto che ha allegato al suo prezioso e significativo regalo.

Il supporto per i Jonita

A commuovere i fan sono state sia la scritta sul bracciale che la dedica che Jonas ha fatto ad Anita a quasi un mese dalla fine della loro esperienza al Grande Fratello.

"La bellezza di questo amore così profondo e sincero", "Evviva l'autocostruzione, che non cancella il passato ma stimola presente e futuro", "La stima e la ama, e si vede", "Credo che sia il regalo più bello di sempre", si legge su X in queste ore.

La scelta di Anita e Jonas di non esporsi troppo come coppia

Anita e Jonas si sono fidanzati nella casa del Grande Fratello, ma da quando sono usciti hanno ripetuto più volte che non intendono essere seguiti solo per la coppia.

In diverse dirette che hanno fatto su TikTok, i ragazzi hanno chiesto ai fan di considerarli soprattutto come singoli, di supportarli nei loro progetti di lavoro e di accontentarsi delle foto che posteranno ogni tanto.

I Jonita sono molto riservati e ci tengono a proteggere il loro amore dalla curiosità morbosa di chi vorrebbe sapere sempre dove si trovano e cosa fanno, oppure da chi inizia a parlare di crisi se non si vedono per un breve periodo.