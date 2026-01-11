Il carattere di Jonas Pepe è noto da mesi, ma tra i fan c'è ancora chi non si aspetta alcune sue risposte un po' sopra le righe. Come mostra un video che sta circolando su X in questi giorni, il finalista dell'ultima edizione del Grande Fratello è apparso infastidito dalle continue domande su Anita Mazzotta, infatti in live su TikTok ha replicato stizzito a chi gli ha chiesto se sente la mancanza della compagna quando non sono insieme.

Le parole di Jonas in diretta che fanno discutere

La storia tra Jonas e Anita va avanti da diversi mesi, ma da quando è finito il Grande Fratello i due hanno deciso di condividere poco della relazione.

I fan vorrebbero vedere più contenuti sui Jonita, ma i ragazzi non cedono e preferiscono raccontarsi come singoli sui loro profili social.

L'altro giorno, inoltre, il modello si è imbattuto in molte domande sulla fidanzata e non è riuscito a nascondere il suo fastidio.

"Se mi manca Anita? Ma che domanda è, certo. Ora mi metto a sbroccare, sto un po' on fire", ha dichiarato il giovane con tono per nulla scherzoso.

Il parere dei fan sui social

La rispostaccia di Jonas ha fatto storcere il naso sia ad alcuni suoi fan che ai sostenitori di altri concorrenti dell'ultima edizione del Grande Fratello.

"Lui è sempre più imbarazzante", "Se Omer avesse detto queste parole su Rasha, avreste rotto le scatole per giorni", "Jonas è innamorato solo del suo ego", "Per me ha ragione, alcune persone sono troppo insistenti", "Jonas se la sogna l'eleganza di Omer", "Lui si è già scocciato delle shippers", "Proprio simpatico", "Saccente", "Anch'io avrei risposto così dopo aver ricevuto mille domande tutte uguali", "Ma che modi ha?", "Si commenta da solo", sono alcuni dei pareri contrastanti che gli utenti di X hanno espresso sull'argomento.

Il tatuaggio di Anita dopo il Grande Fratello

Se Jonas è al centro delle critiche per come ha risposto ai fan, ultimamente Anita ha emozionato tutti con un tatuaggio che ha fatto quando è uscita dalla casa del Grande Fratello.

La piercer, infatti, si è tatuata sulla mano la lettera "R", ovvero l'iniziale del nome della mamma Raffaella, che è venuta a mancare proprio mentre lei viveva tra le mura più spiate d'Italia e alla quale ha dedicato la vittoria.