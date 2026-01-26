Le anticipazioni de La forza di una donna rivelano che ci sarà un grave lutto che colpirà i protagonisti. Nelle puntate che verranno trasmesse da lunedì 2 a sabato 7 febbraio su Canale 5, la morte di Hatice provocherà un grande sconforto e si susseguiranno un'ondata di dolore, accuse e sensi di colpa. Nel frattempo Piril, impegnata nel funerale di suo padre Suat, vivrà ore di preoccupazione perché non riuscirà a mettersi in contatto con Sarp e Bahar, mentre Arif, sopraffatto dal rimorso, maturerà la decisione di consegnarsi alla polizia.

Sirin crolla dopo la morte di Hatice e si scaglia contro Arif

Sirin, già provata dal peso di dover gestire i bambini in un momento così delicato, vivrà ore di tensione crescente mentre attenderà notizie dall’ospedale.

Ogni minuto trascorso davanti alla terapia intensiva alimenterà la sua paura, finché il personale sanitario annuncerà che Hatice non ce l’avrà fatta. Il dolore si trasformerà immediatamente in un crollo emotivo violento: Sirin perderà il controllo e si scaglierà contro Arif, accusandolo di essere responsabile dell’accaduto. La sua reazione, dettata dalla disperazione, rischierà di aprire una frattura ancora più profonda all’interno della famiglia.

Piril non ha notizie di Sarp e Bahar, mentre Arif decide di consegnarsi alla polizia

Mentre Piril parteciperà al funerale di suo padre Suat, la sua mente sarà altrove: l’assenza totale di notizie da parte di Sarp e Bahar la getterà in uno stato di crescente agitazione.

Le chiamate senza risposta e il silenzio prolungato la faranno temere il peggio. Intanto Arif, devastato dalle accuse di Sirin e convinto di avere una responsabilità indiretta nella morte di Hatice, trascorrerà ore tormentato dal rimorso. Il peso emotivo diventerà insostenibile e lo spingerà a una scelta drastica: deciderà di consegnarsi spontaneamente alla polizia, convinto che affrontare la giustizia sarà l’unico modo per espiare ciò che ritiene il suo errore.

Un riepilogo delle puntate precedenti: Nezir ha partecipato alla festa di Doruk

Nelle precedenti puntate de La forza di una donna andate in onda su Canale 5, la festa per la circoncisione di Doruk ha fatto emergere nuovi conflitti, poiché Bahar ha scoperto che è stata Sirin a invitare di nascosto il nemico di Sarp.

Nel frattempo il circoncisore si è rotto un braccio, ma Nezir si è subito attivato per trovare un sostituto. Emre, invece, è andato a prendere Arda e ha permesso a Ceyda di riabbracciare suo figlio, lasciandola senza parole. Enver, stanco dell’ennesima lite e dell’atteggiamento di Sirin, ha infine confidato a Hatice di essere intenzionato a mandarla via di casa.