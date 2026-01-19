Katia Ricciarelli ha condiviso alcuni dettagli intimi della sua vita privata durante un'intervista a “Un Giorno da Pecora” su Rai Radio1. La celebre soprano ha parlato dei suoi sogni notturni e ha rievocato il giorno del suo matrimonio con Pippo Baudo.

Sogni erotici senza identità

La Ricciarelli ha confessato di sognare spesso, e che i suoi sogni hanno sovente una connotazione erotica. Tuttavia, ha precisato che in questi sogni non compare mai un volto riconoscibile: “In quei casi non sogno qualcuno in particolare, è un qualcuno senza un viso”. Ha poi aggiunto che vive sola con il suo cane e che la presenza di un uomo al suo fianco sarebbe troppo impegnativa, perché “ho già dato”.

Il matrimonio con Pippo Baudo

La soprano ha ricordato con affetto il suo matrimonio con Pippo Baudo, celebrato nel giorno del suo quarantesimo compleanno. A causa di impegni professionali, decisero di sposarsi e partire immediatamente per una tournée in Russia. La Ricciarelli ha raccontato con ironia di come Baudo si divertì molto al teatro Bolshoi, dove si dilettava a “fare andare su e giù il sipario”.

La carriera di Katia Ricciarelli

Katia Ricciarelli, nata nel 1946, è una delle più grandi soprano italiane. La sua carriera l'ha portata ad esibirsi nei teatri d’opera più prestigiosi del mondo a partire dagli anni Settanta. Oltre al successo nella lirica, ha partecipato a programmi televisivi e film, e ha preso parte anche al reality show Grande Fratello VIP. È stata sposata con il presentatore Pippo Baudo dal 1986 al 2007.