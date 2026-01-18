Le anticipazioni de La forza di una donna previste dal 26 al 31 gennaio in prima visione assoluta su Canale 5 rivelano che ci sarà un drammatico incidente stradale che avrà come protagonisti Bahar, Sarp, Hatice e Arif.

Le conseguenze saranno drammatiche e inaspettate: ad avere la peggio tra i quattro sarà Hatice, la quale non riuscirà a salvarsi da questo drammatico evento e si assisterà così alla sua morte.

Un grave incidente per Bahar e Sarp: anticipazioni La forza di una donna 26-31 gennaio

In seguito a un malore improvviso di Bahar, Hatice chiederà di portare subito la donna in ospedale accompagnata da Sarp e Arif.

I quattro si metteranno in auto e cercheranno di raggiungere al più presto l'ospedale ma, durante il tragitto, si verificherà un drammatico incidente stradale.

Un camion taglierà loro la strada durante il tragitto e finirà per causare un gravissimo incidente che avrà delle conseguenze terribili e inaspettate.

I quattro verranno portati subito in ospedale e sottoposti ai dovuti accertamenti medici, dove soltanto Arif riuscirà a uscirne indenne da tale situazione.

La morte di Hatice nelle prossime puntate de La forza di una donna

Le anticipazioni de La forza di una donna dal 26 al 31 gennaio 2026 rivelano che Bahar si ritroverà in gravi condizioni assieme al suo amato Sarp ma, tra i due, la prima riuscirà a salvarsi.

Le condizioni di salute di Sarp, invece, desteranno grande preoccupazione al punto che i medici decideranno di proseguire subito con un intervento immediato per cercare di salvarlo ed evitare il peggio.

Intanto anche le condizioni di Hatice appariranno disperate nel corso dei prossimi episodi della soap opera turca di Canale 5: la donna non riuscirà a salvarsi da questo incidente e si assisterà così alla sua morte.

Il grande successo della soap opera su Canale 5

In attesa di questi intensi episodi della soap, l'appuntamento quotidiano continua a registrare ottimi ascolti nella fascia del pomeriggio.

La media di spettatori si aggira sui 2,4 milioni al giorno, pari a uno share che si è stabilito ormai sulla soglia del 25-26% con punte che hanno toccato anche il 27% durante la messa in onda pomeridiana.