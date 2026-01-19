Sirin accetterà di prendersi cura di Nisan e Doruk in assenza di Bahar nelle puntate de La forza di una donna del 29 e 30 gennaio gennaio.

Le anticipazioni tv rivelano che mentre tutti saranno in ospedale, Sirin dovrà badare ai suoi nipoti. Il suo umore, però, non sarà affatto dei migliori.

La disperazione di Sirin a La forza di una donna

Le anticipazioni de La forza di una donna raccontano che un camion travolgerà l'auto di Arif la vita dei protagonisti non sarà più la stessa. In macchina, infatti, ci saranno anche Bahar, Sarp e Hatice che finiranno in ospedale in gravi condizioni.

Nel frattempo Sirin, inconsapevole di tutto, andrà ad affrontare Piril per aver mandato a Emre le sue foto con Sarp. Tra le due donne ci sarà un aspro litigio e quando Sirin andrà via dalla villa riceverà la telefonata che la informa dello stato di salute dei suoi parenti. La ragazza arriverà in ospedale in preda al panico e quando vedrà che Hatice sta lottando tra la vita e la morte sarà disperata e sfogherà la sua rabbia su Arif. Jale riuscirà a calmare Sirin dicendole che Enver rischia un altro infarto.

Enver in ospedale con gli altri, Sirin con i bambini a casa

Nelle puntate de La forza di una donna del 29 e 30 gennaio, Jale spiegherà a Sirin che il cuore di suo padre è molto fragile. La donna chiederà alla ragazza di trattenere la sua rabbia almeno in sua presenza.

Sirin scoppierà a piangere e accetterà di prendersi cura di Doruk e Nisan mentre Bahar sarà in ospedale. I bambini diranno alla zia che facendo delle buone azioni salveranno la loro mamma. A questo proposito, Nisan e Doruk daranno da mangiare ad alcuni uccellini e Sirin li guarderà con disprezzo. Quando poco dopo arriverà la telefonata di Enver che dirà che Bahar ha superato l'operazione, Sirin inizierà a convincersi che i bambini avevano ragione. La ragazza chiederà notizie di Hatice ma Enver non saprà risponderle perché la donna sarà ancora in sala operatoria. Sirin sarà disperata e vedere Nisan e Doruk fare i salti di gioia per Bahar metterà a dura prova la sua pazienza. Quando arriverà la notte, Sirin si divertirà a spaventare i bambini dicendo loro che ci sono dei mostri che si nascondono in casa. "Io non posso proteggervi", dirà, "Perché ho paura e quei mostri mangiano le persone".