Emre porterà Arda a sorpresa da Ceyda alla festa di Doruk nelle puntate de La forza di una donna dal 19 al 24 gennaio e sarà una grande felicità.

Le anticipazioni tv rivelano che Ceyda abbraccerà con gioia il suo bambino e lo riporterà a casa con Emre che lo prenderà in braccio per la prima volta. L'uomo spiegherà a Ceyda che Gulten ha accettato che il bambino passi l'estate a Istanbul, ma dovrà stare con suo padre.

L'abbraccio tanto atteso a La forza di una donna

Le anticipazioni de La forza di una donna raccontano che Emre arriverà alla festa di Doruk con il piccolo Arda.

Ad aprire la porta sarà proprio Ceyda che quando vedrà suo figlio non potrà trattenere la grande emozione. La donna, in lacrime, stringerà tra le sue braccia Arda. Emre guarderà con tenerezza madre e figlio che andranno in casa dal resto degli invitati. Dopo la festa, Emre prenderà in braccio Arda per la prima volta e per Ceyda sarà una grande emozione vederli insieme. I due genitori metteranno il bambino a letto e poi parleranno un po'. A quel punto riemergeranno i grandi problemi di Ceyda con sua madre. Nella scorsa stagione, la donna aveva raccontato che sua madre Gulten non le ha mai permesso di vivere con il suo Arda. Per Ceyda non è stato facile partorire un bambino senza padre e quando è emerso che Arda aveva anche dei problemi cognitivi, Gulten l'ha allontanata definitivamente da lui.

Ceyda ha iniziato a lavorare in un night club e pur di pagare la retta della scuola speciale per Arda aveva una relazione con Yusuf. Nonostante la donna mandasse regolarmente denaro per suo figlio, Gulten non le permetteva di stare con lui.

Sirin in cerca di ospitalità a casa di Bahar

Nelle puntate de La forza di una donna dal 19 al 24 gennaio, Emre comunicherà a Ceyda che il bambino potrà restare a Istanbul per tutta l'estate e lei sarà al settimo cielo. L'uomo, però, preciserà che per convincere Gulten affitterà una casa per loro, perché la donna non vuole che Arda resti da solo con Ceyda. La donna si sentirà ferita, ma la gioia di avere Arda più vicino sarà più forte di tutto. Nel frattempo, Enver parlerà con Hatice del comportamento insopportabile di Sirin e le dirà che se continua così la caccerà di casa. La ragazza origlierà la conversazione e andrà via, offesa. Sirin si recherà a casa di Bahar in cerca di ospitalità, come se tra loro non ci fosse mai stato nessun problema.