La nuova settimana di La forza di una donna si aprirà con un drammatico incidente che coinvolgerà Bahar, Sarp e Hatice, tutti trasportati in ospedale in condizioni critiche. Le anticipazioni delle puntate in onda da lunedì 26 a sabato 31 gennaio su Canale 5 rivelano che Arif ne uscirà quasi illeso, ma finirà immediatamente nel mirino di Sirin, che lo accuserà di essere il responsabile di quanto accaduto. Bahar, intanto, perderà la memoria, mentre Arda sparirà nel nulla.

Bahar, Sarp e Hatice in ospedale dopo un terribile incidente

La settimana si aprirà con un drammatico incidente d’auto che coinvolgerà Bahar, Sarp e Hatice: i tre verranno trasportati in ospedale privi di coscienza e in condizioni critiche, mentre Arif ne uscirà quasi illeso.

In sala operatoria, i medici cercheranno di stabilizzarli, mentre fuori Sirin perderà completamente il controllo e aggredirà Arif, convinta che sia lui il responsabile della tragedia. Jale interverrà per allontanarla e le farà credere che Enver rischierà un nuovo infarto, spingendola così a tornare a casa per occuparsi di Nisan e Doruk. Nel frattempo, un’altra emergenza scuoterà la giornata: Ceyda ed Emre cercheranno disperatamente Arda, che si sarà improvvisamente perso, aumentando ulteriormente la tensione.

Bahar si risveglia senza memoria e teme il ritorno della malattia

Dopo ore di apprensione, Bahar si risveglierà, ma il suo ritorno alla coscienza sarà confuso e carico di paura. La donna non ricorderà nulla dell’incidente e temerà che questo vuoto di memoria sarà il segnale di un ritorno della sua malattia, un pensiero che la getterà nel panico.

Chiederà spiegazioni a Enver, cercando di ricostruire gli eventi che l’avranno portata in ospedale. Intorno a lei, però, la tensione resterà altissima: le condizioni di Sarp e Hatice rimarranno incerte e l’intera famiglia vivrà ore di angoscia, sospesa tra speranza e timore.

Un riepilogo delle puntate precedenti: Nezir è andato alla festa di Doruk

Nelle precedenti puntate de La forza di una donna, trasmesse su Canale 5, Nezir ha ricevuto un invito per la festa di circoncisione di Doruk e si è presentato all’evento. Tuttavia, nessuno aveva realmente invitato il nemico di Sarp, anche se l’uomo ha mostrato un biglietto che qualcuno gli aveva lasciato giorni prima, scritto da Doruk. Bahar ha capito immediatamente che dietro l’accaduto c’era lo zampino di Sirin e si è infuriata con la sorellastra.

Nel frattempo, Sarp è stato portato in centrale dopo una soffiata di Kimset, la sorellastra di Arif, convinta di fare un favore al fratello liberandolo dalla presenza del marito di Bahar. Quando Arif ha scoperto la verità, ha chiesto all’avvocata di intervenire affinché Sarp venisse rilasciato in tempo per partecipare alla festa di Doruk.