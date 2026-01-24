Settimana drammatica per i protagonisti de La forza di una donna, la soap turca in onda su Canale 5 da lunedì 26 a sabato 31 gennaio alle 16:00. Gli eventi ruotano attorno a un terribile incidente stradale che coinvolge Bahar, Sarp, Hatice e Arif. Mentre i primi tre vengono trasportati in ospedale in condizioni disperate, Arif ne esce quasi illeso ma finisce comunque al centro delle accuse. Parallelamente, Ceyda è colta dal panico quando scopre che il piccolo Arda è scomparso, dando il via a una corsa contro il tempo per ritrovarlo. Sirin, spinta dalla disperazione, si scaglia contro Arif, mentre Enver e gli altri personaggi si trovano a dover gestire dolore, paura e sensi di colpa tra le corsie di un ospedale che diventa teatro di nuove tensioni familiari.

Dramma in ospedale: Bahar e Sarp tra la vita e la morte, Sirin fuori controllo

Le prossime puntate vedranno Bahar, Sarp e Hatice sospesi tra la vita e la morte dopo il grave incidente automobilistico. Le condizioni sono disperate e la tensione in ospedale è palpabile. Sirin, completamente sopraffatta dall'angoscia, riversa la sua rabbia su Arif, ritenendolo unico responsabile della tragedia: la giovane arriva persino ad aggredirlo fisicamente. Sarà Jale a intervenire, cercando di calmare Sirin e convincendola a occuparsi di Nisan e Doruk, mentre Enver, scosso dalla notizia, rischia un nuovo infarto e viene sedato dai medici. L'atmosfera resta carica di tensione, anche perché un testimone sostiene di aver visto Arif passare col rosso, complicando ulteriormente la situazione.

Ceyda alla ricerca di Arda, tensione alle stelle per la sua scomparsa

Mentre i medici lottano per salvare la vita di Bahar e Sarp, Ceyda è protagonista di una corsa disperata per ritrovare il piccolo Arda, scomparso durante una sosta in autostrada. La donna, allarmata da una telefonata di Emre, lascia Nisan e Doruk a un vicino e si precipita alla stazione di servizio. Si scopre che Arda si è nascosto dietro un camion e solo grazie all'autista, che lo trova a destinazione, viene finalmente ritrovato in un campo di girasoli, sano e salvo ma spaventato. Intanto, il clima in ospedale resta teso anche a causa della presenza di una famosa scrittrice coinvolta nell'incidente, la cui mancanza di comprensione esaspera ancora di più Enver, già provato dal dolore.

Risvegli e segreti: Bahar teme di essere di nuovo malata

Superata la fase più critica, Bahar e Sarp vengono trasferiti in terapia intensiva. Quando Bahar riprende conoscenza, è confusa e senza memoria dell'accaduto; teme di essere nuovamente malata e chiede spiegazioni a Enver. L'uomo, per proteggerla, sceglie di mentirle, dicendole che è semplicemente svenuta. Nel frattempo, Jale aggiorna Enver sull'esito positivo dell'intervento di Hatice e Sirin, sollevata, si reca subito in ospedale insieme ai bambini. L'incidente ha segnato profondamente tutti, lasciando però aperte tante ferite emotive e questioni irrisolte che promettono nuovi sviluppi drammatici.

Nella puntata precedente di La forza di una donna

Nell’episodio andato in onda sabato 24 gennaio, la tensione tra Sirin ed Enver ha raggiunto l’apice dopo una dura lite che ha portato l’allontanamento di Sirin dalla casa paterna. Sentendosi rifiutata da Bahar, la ragazza ha tentato di manipolare Emre fingendosi vittima di abusi e ottenendo così ospitalità. Tuttavia, il piano di Sirin è stato smascherato grazie all’intervento di Bahar, che ha fatto recapitare ad Emre delle foto compromettenti che dimostravano la vera natura della sorella. Emre, deluso e tradito, ha lasciato Sirin per strada. Intanto Bahar, sempre più affaticata, ha iniziato ad accusare un misterioso malessere che lascia presagire nuovi colpi di scena.