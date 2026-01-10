Arda rischierà la vita nelle prossime puntate de La forza di una donna: una trebbiatrice si avvicinerà al bambino addormentato in un campo.

Le anticipazioni tv rivelano che il piccolo Arda sarà con Emre quando scapperà e si allontanerà entrando in un camion. Il bambino si ritroverà da solo in un campo e dopo aver camminato si addormenterà. All'alba, una trebbiatrice inizierà il suo lavoro e Arda rischierà di perdere la vita. Fortunatamente l'autista si accorgerà in tempo della presenza del bambino ed eviterà il peggio.

Arda scapperà dall'auto di Emre

Le anticipazioni de La forza di una donna raccontano che Arda correrà un grave pericolo. Tutto avrà inizio quando Emre riaccompagnerà il bambino a casa, ma si fermerà ad una stazione di servizio con Sirin. Tra l'uomo e la ragazza ci sarà un pesante litigio che terminerà con una rottura. Sirin andrà via in taxi e Emre tornerà in auto, ma non troverà più Arda. L'uomo andrà in panico e chiamerà subito Ceyda, le manderà la posizione e le chiederà di raggiungerlo. Saranno attimi di puro terrore, anche perché nel frattempo Bahar avrà un malore e Ceyda sarà costretta a non seguire i suoi amici in ospedale per andare a cercare suo figlio. Una volta sul posto, Ceyda urlerà disperatamente il nome di suo figlio che però non le risponderà.

Oltre a non sapere dove si trovi Arda, la donna e Emre temeranno il peggio perché il bambino è autistico e non parla con nessuno. La nonna, intanto continuerà a telefonare a Emre che non risponderà per paura di una sua reazione.

Il grande spavento di Ceyda ne La forza di una donna

Nelle prossime puntate de La forza di una donna, Emre e Ceyda chiameranno la polizia e inizieranno le ricerche. Arda, nel frattempo, sarà nascosto in un camion che terminerà il suo viaggio in un fienile. L'autista si accorgerà del bambino quando scaricherà la merce, ma non chiamerà la polizia per non avere guai. L'uomo, in piena notte, si libererà del bambino lasciandolo in un campo e chiedendogli di camminare fino alla città, dove ci sono le luci.

Arda si troverà completamente solo e inizierà il suo cammino, ma ad un certo punto si addormenterà. Nel frattempo, la madre di Ceyda arriverà in questura e aggredirà lei ed Emre per aver fatto scappare il bambino. All'alba, Arda sarà in serio pericolo perché mentre lui dormirà si avvicinerà sempre di più una trebbiatrice che rischierà di togliergli la vita. Fortunatamente, il guidatore si accorgerà appena in tempo del piccolo e si fermerà per chiamare la polizia. Ceyda riabbraccerà il suo bambino e scoppierà in un pianto liberatorio.

L'abbraccio atteso tra Ceyda e Arda

Nelle puntate de La forza di una donna in onda in Italia, Bahar ha organizzato una festa per la circoncisione di Doruk. Ceyda sta soffrendo molto perché tra gli invitati avrebbe voluto anche suo figlio Arda, ma sua madre non le permette di vederlo.

Emre, senza dirle niente, è partito per raggiungere Gulten e prendere suo figlio. L'uomo ha portato Arda a Ceyda che lo ha abbracciato con una felicità in contenibile. Finalmente la donna ha potuto trascorrere qualche ora con il suo bambino e Emre si è avvicinato per la prima volta a suo figlio.