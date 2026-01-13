Negli episodi de La forza di una donna dal 19 al 24 gennaio 2026, ci sarà un litigio acceso tra Bahar e il marito Sarp Cesmeli. Sirin Sarikadi invece si ritroverà senza un tetto, dopo aver rovinato una festa del nipote Doruk.

Suat convince Piril ad andare a vivere a Londra

Durante la festa di circoncisione del piccolo Doruk, continuerà a esserci tensione sempre a causa di Sirin. Bahar litigherà con Sarp, per aver visto le foto compromettenti in cui il marito è insieme alla sua sorellastra Sirin.

Mentre si troverà alla festa, Nezir scoprirà che Suat ha ingannato Sarp, facendolo rimanere senza soldi.

Prima di andarsene via, Nezir prometterà a Doruk che si rivedranno presto.

Intanto, Suat convincerà la figlia Piril ad andare a vivere a Londra con i figli.

Dopo aver assistito a un nuovo scontro tra Sarp e Arif, profondamente provato e sfinito, Enver dirà alla moglie Hatice di aver pensato di cacciare Sirin via di casa, se non riusciranno a farle cambiare atteggiamento.

Emre abbandona Sirin per strada, Bahar si sente male

A seguito di un acceso confronto con la madre Hatice, Sirin scapperà via di casa, e verrà respinta sia da Suat e da Bahar, quando gli chiederà ospitalità.

Intanto, Emre comunicherà a Ceyda che loro figlio Arda trascorrerà l'estate a Istanbul con lui, dicendole di non essere in grado di badare al bambino.

Emre farà scendere Sirin dalla sua auto e la abbandonerà per strada, appena vedrà le fotografie che la ritraggono con Sarp. Il ragazzo sarà furioso con Sirin, per avergli fatto credere di essere stata abusata dal cognato in passato, soltanto per convincerlo ad accoglierla a casa sua.

Infine, Bahar comincerà ad accusare un malessere preoccupante.

Riepilogo sul recente scontro tra Sarp e Arif

Nelle puntate trasmesse in questi giorni, Sarp si è trasferito nell’appartamento situato sopra quello della prima moglie Bahar per fare una sorpresa ai figli Nisan e Doruk, scatenando la furia di Arif. I telespettatori hanno assistito quindi a uno scontro fisico violento tra i due uomini. [VIDEO] In particolare, Arif in preda alla gelosia, ha intimato il rivale di lasciare immediatamente la casa di proprietà di suo padre Yusuf, dopo avergli ricordato di aver abbandonato la sua famiglia in passato.