Le trame dei nuovi appuntamenti de La forza di una donna in programma dal 26 al 31 gennaio in prima visione su Canale 5 rivelano che Hatice e Sarp verranno ricoverati in gravi condizioni in ospedale dopo un incidente. Emre e Sarp, invece, saranno preoccupati per la scomparsa di Arda.

Hatice e Sarp in fin di vita in seguito ad un incidente stradale

Bahar, Hatice e Sarp verranno portati in ospedale privi di sensi dopo essere rimasti coinvolti in un incidente d'auto provocato involontariamente da Arif. Quest'ultimo ne uscirà illeso a differenza di Hatice e suo genero che verseranno in condizioni gravissime.

La moglie di Enver lotterà tra la vita e la morte in sala operatoria come Sarp. Nel frattempo, Sirin aggredirà Arif, ritenendolo il responsabile delle gravi condizioni in cui versa sua madre. La lite verrà fermata dalla dottoressa Jale, la quale informerà Sirin che Enver rischia un nuovo infarto se continua a comportarsi così. La giovane accetterà la richiesta di suo padre di andare a casa per badare a Nisan e Doruk.

Ceyda ed Emre in ansia per la scomparsa di Arda

Le anticipazioni rivelano che Ceyda ed Emre vivranno dei momenti di grande paura quando il piccolo Arda farà perdere le proprie tracce in seguito alla festa di circoncisione del piccolo Doruk.

Bahar, nel frattempo, riaprirà gli occhi nel suo letto d'ospedale.

La protagonista domanderà a Sarp cosa l'è successo, dimostrando di non avere ricordi dell'incidente in cui è rimasta coinvolta. La donna temerà di essere nuovamente malata.

Ceyda ha accusato Nezir della morte di Yeliz alla festa di Doruk

Nel frattempo, negli ultimi episodi de La forza di una donna andati in onda in televisione, Bahar è apparsa sconvolta dalla presenza di Nezir alla festa del figlio. L'uomo si è presentato come niente fosse, scatenando i sospetti della protagonista, la quale ha scoperto che è stato invitato da Sirin che gli aveva consegnato personalmente l'invito.

L'arrivo di Nezir ha scatenato la rabbia di Ceyda. Quest'ultima ha aggredito il cattivo, accusandolo di aver provocato la morte della sua migliore amica Yeliz.

Doruk, invece, è scappato dall'evento, dimostrando di aver paura della piccola operazione.

Bahar, intanto, ha affrontato Sarp a brutto muso durante la festa di circoncisione del piccolo Doruk. La protagonista ha voluto una spiegazione su delle foto che lo ritraggono in intimità con Sirin. I due hanno avuto un litigio molto animato che ha rischiato di mandare a monte la cerimonia di Doruk. Durante la festa è successo un imprevisto quando il circoncisore si è rotto un braccio e per questo non ha potuto svolgere il suo lavoro sul bambino spaventato.