Cambio programmazione per La forza di una donna nel palinsesto di Canale 5 del prossimo mese di febbraio 2026.

Le novità riguarderanno l'introduzione delle nuove puntate anche nella fascia serale della rete ammiraglia: a partire dal 2 febbraio, i vertici del Biscione hanno scelto di puntare sulla messa in onda della soap opera che vede protagonista Bahar anche nella fascia di prime time, trasmettendola però al termine di Io sono Farah.

Le nuove puntate de La forza di una donna anche alle 23:15

Il nuovo palinsesto de La forza di una donna prevede una importante novità legata alla messa in onda degli episodi inediti della soap anche nella fascia di prime time.

Mediaset, infatti, alla luce del grande successo di ascolti registrato dalla serie nel corso delle ultime settimane, ha scelto di puntare sulla messa in onda degli episodi inediti anche in uno degli slot orari più prestigiosi del palinsesto, dove già in questi anni sono state testate diverse soap turche che hanno ottenuto un grande successo Auditel.

La giornata scelta per accogliere gli episodi inediti della serie turca è quella del martedì sera, a partire dal prossimo 2 febbraio 2026.

La nuova programmazione de La forza di una donna prevede la messa in onda di un episodio della durata di un'ora nella fascia di seconda serata, dalle 23:15 alle 24:15 circa, al termine del consueto appuntamento del martedì sera con Io sono Farah.

Quale sarà la nuova programmazione de La forza di una donna

Una scelta di palinsesto che Mediaset replicherà dopo il buon successo ottenuto da La notte nel cuore proprio in seconda serata.

Gli episodi della soap opera avevano registrato un ascolto netto di circa 2,2 milioni di spettatori anche in quello slot orario, pari a uno share del 18-19%, malgrado le polemiche social di un nutrito gruppo di fan della serie che si erano lamentati per la messa in onda degli episodi in seconda serata.

Adesso la stessa sorte toccherà a La forza di una donna con gli episodi inediti della terza e ultima stagione che farà calare il sipario sulle vicende di Bahar e Sarp e tutti gli altri protagonisti che in questi mesi hanno fatto affezionare il pubblico di Canale 5, garantendo una media Auditel di oltre 2,4 milioni di spettatori al giorno.