Cambio palinsesto in arrivo per La forza di una donna, la serie dei record che tutti i giorni appassiona una media di oltre 2,2 milioni di fedelissimi spettatori.

Per il prossimo mese di febbraio, data la concorrenza delle Olimpiadi invernali 2026 e del Festival di Sanremo previsti sulle reti Rai, i vertici del Biscione potrebbero puntare sulla messa in onda della serie turca in prime time per cercare di mantenere buoni ascolti, facendo leva su una fetta di fedelissimi spettatori.

Il mese di febbraio sarà decisamente importante per la Rai data la messa in onda di due eventi che catalizzeranno l'attenzione di milioni di Italiani: il primo è le Olimpiadi invernali di Milano-Cortina, la cui messa in onda è prevista integralmente su Rai 2.

Il secondo evento è il Festival di Sanremo 2026 che sarà trasmesso dal 24 al 28 febbraio in prime time su Rai 1 con la conduzione di Carlo Conti.

Per affrontare al meglio questo mese di febbraio così competitivo dal punto di vista Auditel, Mediaset potrebbe fare affidamento sulla messa in onda de La forza di una donna anche nella fascia di prime time.

La soap opera turca con Bahar e Sarp, in questi mesi di messa in onda autunnale, ha registrato numeri in costante crescita fino a raggiungere la soglia dei 2,6 milioni di spettatori e punte del 27% di share.

Di conseguenza, per cercare di assicurarsi una fetta solida si spettatori nella fascia serale durante il mese di febbraio contro i vari eventi proposti dalla Rai, Mediaset starebbe pensando di puntare proprio sulla messa in onda de La forza di una donna.

La serie turca, quindi, oltre a mantenere la sua messa in onda quotidiana nella fascia pomeridiana di Canale 5, conquisterebbe anche il prime time da febbraio.

In tal modo, proprio come è accaduto in precedenza con Terra Amara e Tradimento, Mediaset potrebbe contare su un titolo forte e consolidato per cercare di contrastare al meglio l'appuntamento con il Festival di Sanremo 2026, dato che Io sono Farah e Forbidden Fruit non hanno ottenuto gli ascolti sperati nella fascia di prime time.