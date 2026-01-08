Cambio programmazione per La forza di una donna a partire dal prossimo 11 gennaio 2026. Gli spettatori e appassionati che, alle 15:00, si collegheranno su Canale 5 per seguire le nuove vicende della coppia composta da Bahar e Sarp, resteranno profondamente delusi.
Il daytime domenicale della rete ammiraglia Mediaset, infatti, tornerà stabilmente nelle mani di Maria De Filippi al timone della nuove puntate di Amici 25, il fortunato talent show del dì festivo che continua a registrare ottimi ascolti nella fascia pomeridiana.
Mediaset cambia la programmazione de La forza di una donna dall'11 gennaio
Nuove variazioni di palinsesto sono in arrivo nel corso di questa settimana per La forza di una donna, una delle serie di maggior successo attualmente presente nella programmazione della rete ammiraglia del Biscione.
Nelle ultime due settimane gli spettatori hanno avuto modo di assistere alla messa in onda di puntate speciali della soap non solo al sabato pomeriggio ma anche di domenica, prendendo il posto degli speciali di Amici 25 condotti da Maria De Filippi, in pausa per la consueta sosta natalizia di due settimane.
Dal prossimo 11 gennaio, però, la programmazione della rete ammiraglia tornerà a essere quella consueta: via le soap dal pomeriggio festivo, per lasciare spazio alle nuove puntate del talent show, previste come sempre dalle 14 alle 16 circa.
I nuovi episodi de La forza di una donna si fermano di domenica: torna Amici 25
Per La forza di una donna, quindi, scatta la sospensione nel daytime domenicale: gli episodi inediti saranno trasmessi solo dal lunedì al venerdì dalle 16:05 alle 16:25 e poi al sabato pomeriggio con la consueta puntata speciale prevista dalle 15:10 alle 16:30 circa, prima di lasciare spazio a Verissimo.
Dallo scorso 7 gennaio, inoltre, Mediaset ha scelto di sospendere anche il doppio episodio della soap nel daytime feriale di Canale 5: al suo posto, dalle 18:10 circa, prosegue la messa in onda di Dentro la notizia, il talk show di Gianluigi Nuzzi che sta registrando numeri in costante crescita.
Ottimi ascolti per la soap opera turca anche di domenica pomeriggio
Intanto, anche in queste settimane di programmazione natalizia, l'appuntamento con La forza di una donna ha registrato ottimi ascolti.
La soap ha resistito nel migliore dei modi anche di domenica pomeriggio, conquistando l'attenzione di oltre 2,3 milioni di spettatori fissi a settimana pari a uno share del 19%.
Numeri che hanno permesso alla rete ammiraglia del Biscione di superare agilmente l'appuntamento con Domenica In, il talk show del pomeriggio festivo condotto da Mara Venier su Rai 1, fermo in queste ultime settimane a una media di appena 2 milioni di spettatori pari a uno share del 15-16%, con punte negative di 1,8 milioni.