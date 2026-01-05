Cambio programmazione per La forza di una donna nel palinsesto pomeridiano di Canale 5 a partire dal prossimo mercoledì 7 gennaio 2026.

L'appuntamento con la soap opera subirà degli importanti cambiamenti dovuti alla scelta dei vertici del Biscione di non puntare più sulla doppia puntata quotidiana, così come è accaduto fino a questo momento.

Una scelta che permetterà di risparmiare un po' di episodi e fare in modo che la soap possa durare un po' di tempo in più nel palinsesto della rete ammiraglia, dati anche gli ottimi ascolti registrati in questi mesi.

Mediaset cambia la programmazione de La forza di una donna dal 7 gennaio 2026

Da mercoledì 7 gennaio, terminato ufficialmente il periodo delle feste natalizie, anche il palinsesto della rete ammiraglia Mediaset tornerà alla sua conformazione standard.

In daytime ci sarà spazio per le nuove puntate di Uomini e donne e per la striscia del pomeridiano di Amici 25, così come è confermato l'appuntamenti con La forza di una donna in prima visione assoluta.

La soap opera turca incentrata sulle vicende di Bahar e Sarp, però, subirà delle variazioni importanti di palinsesto dato che si è scelto di cancellare uno dei due appuntamenti quotidiani previsti nel daytime feriale.

Cancellata la doppia puntata quotidiana de La forza di una donna in daytime

Dal 7 gennaio e per le successive settimane di programmazione di questa stagione invernale, l'appuntamento con La forza di una donna andrà in onda soltanto nello slot orario che va dalle 16:05 alle 16:25.

La serie turca, quindi, non sarà più in onda nella fascia oraria che va dalle 18:10 alle 18:40 circa: al suo posto allungherà l'appuntamento con il talk show Dentro la notizia condotto da Gianluigi Nuzzi.

In questo modo si eviterà di arrivare in fretta e furia al gran finale della soap opera che, in questi mesi di messa in onda, ha registrato ottimi ascolti nella fascia pomeridiana, toccando punte di due milioni e mezzo di spettatori con le puntate speciali trasmesse al sabato pomeriggio e picchi di oltre il 27% di share.

Per Forbidden Fruit arriva la prima serata dall'8 gennaio su Canale 5

Mediaset tenterà così di preservare il prodotto dopo aver scelto di non spremerla ulteriormente anche nella fascia serale di Canale 5, così come è accaduto in passato con altre serie turche di maggior successo.

Dall'8 gennaio, ad approdare nella fascia di prime time, sarà l'appuntamento con Forbidden Fruit, composta da un totale di 6 stagioni e quindi da un maggior numero di episodi, tale da assicurare una buona copertura per tutta la stagione televisiva del 2026, data la messa in onda di episodi brevi nel daytime feriale.