Cambio programmazione per La forza di una donna a partire dal prossimo mercoledì 7 gennaio 2025. L'appuntamento con la soap opera tornerà in onda regolarmente dopo lo stop subito nel corso degli ultimi giorni per le festività natalizie ma non avrà più la doppia puntata giornaliera.

I vertici del Biscione, per il momento, hanno scelto di sospendere il secondo episodio giornaliero, malgrado il buon successo di ascolti registrato nel corso di queste settimane di sperimentazione su Canale 5.

Mediaset cambia la programmazione de La forza di una donna dal 7 gennaio

Il daytime pomeridiano della rete ammiraglia Mediaste tornerà alla consueta conformazione a partire dal prossimo mercoledì 7 gennaio.

Terminato il periodo delle festività natalizie, il palinsesto di Canale 5 potrà contare sulla messa in onda di Uomini e donne e del daytime di Amici 25, confermati fino al prossimo maggio.

Di conseguenza sarà ridotto ampiamente lo spazio quotidiano che Mediaset, in queste settimane, ha dedicato alle soap turche tra cui Forbidden Fruit e Io sono Farah, ma ci saranno delle variazioni importanti anche per l'appuntamento quotidiano con La forza di una donna, la soap rivelazione dell'ultima stagione televisiva, in grado di toccare punte del 26% di share.

Sospesa la doppia puntata de La forza di una donna in daytime

Il palinsesto di Canale 5, dal prossimo mercoledì pomeriggio, prevede alle 14:45 la messa in onda di Uomini e donne seguito alle 16:05 dall'appuntamento con La forza di una donna.

Alle 16:25 spazio al talent show di Maria De Filippi e alle 16:50 andranno in onda le nuove puntate di Dentro la notizia, il talk show di informazione condotto da Gianluigi Nuzzi, in onda in diretta dagli studi Mediaset di Milano.

A differenza di quanto è accaduto in questi giorni, però, l'appuntamento con La forza di una donna non tornerà in onda anche alle 18:10.

Al momento, infatti, i vertici del Biscione hanno optato per questa variazione di programmazione su Canale 5: il secondo episodio giornaliero della serie incentrata sulle vicende di Bahar risulta sospeso dalla programmazione feriale, lasciando spazio a Dentro la notizia fino alle 18:40.

La soap, quindi, andrà in onda con un singolo episodio giornaliero dal lunedì al venerdì e in più è confermata la puntata speciale del sabato di un'ora.

Dentro la notizia si allunga dal 7 gennaio

Una scelta dettata dagli ascolti in crescita registrati da Dentro la notizia nelle ultime settimane, con una media che ha toccato i 2,1 milioni nella seconda parte, pari a uno share del 19-20%.

Numeri favoriti anche dall'assenza di Vita in diretta per la pausa natalizia, sostituito da alcuni film che hanno totalizzato appena il 10% di share su Rai 1.