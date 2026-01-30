Cambio programmazione per La forza di una donna nel palinsesto di Canale 5 a partire dal mese di febbraio. L'appuntamento con la soap opera turca che sta registrando ottimi ascolti nel daytime pomeridiano, si appresta a conquistare anche la fascia serale.

I nuovi episodi andranno in onda al termine di Io sono Farah, la confermatissima serie turca del prime time che tutti i martedì sera sta registrando buoni consensi, facendo compagnia al pubblico fino alle 00:15 circa.

Mediaset promuove La forza di una donna nella fascia serale di Canale 5

Mediaset continua a gongolare per il gran successo de La forza di una donna, la serie turca che tutti i giorni riesce ad appassionare una media di oltre due milioni e mezzo di spettatori arrivando a toccare anche il 26% di share.

Numeri che hanno permesso alla serie turca di mettere in difficoltà Il Paradiso delle signore 10, la soap italiana di Rai 1 con Roberto Farnesi e Vanessa Gravina, che quest'anno sembra essersi assestata sulla soglia del 16-18%, contro il 19-21% dello scorso anno.

E, alla luce del grande successo ottenuto dalla serie turca incentrata sulle vicende di Bahar e Sarp e in vista della messa in onda della terza e ultima stagione, Mediaset ha scelto di promuovere la serie anche nella fascia serale di Canale 5.

Cambio programmazione per La forza di una donna su Canale 5

Il cambio programmazione per La forza di una donna prevede, da febbraio, la messa in onda di un singolo episodio in prima visione assoluta anche di martedì sera.

Il nuovo palinsesto della soap prenderà il via a partire dal prossimo martedì 3 febbraio: in prime time è confermata la messa in onda di Io sono Farah, la cui durata però verrà ridotta.

I nuovi episodi della soap con protagonista Farah e Tahir andranno in onda dalle 21:55 alle 23:15 circa, dopodiché a seguire ci sarà spazio per la messa in onda de La forza di una donna.

Gli episodi inediti tratti dalla terza e ultima stagione della soap che vede protagonista Bahar saranno trasmessi fino alle 00:15 circa, dopodiché la linea passerà al Tg5 della notte. Confermati anche gli episodi nel daytime feriale e la puntata speciale del sabato pomeriggio, dalle 15:40 alle 16:30 circa.