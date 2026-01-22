Cambio programmazione per La forza di una donna nel palinsesto di Canale 5 del prossimo marzo 2026. La messa in onda degli episodi inediti tratti dalla terza stagione è confermata in prima visione assoluta nel palinsesto della rete ammiraglia, dove continua a registrare ascolti particolarmente positivi.

A marzo, però, la serie turca sarà chiamata a fare gli "straordinari", dato che la messa in onda risulta in palinsesto anche nel pomeriggio festivo.

Il successo della soap La forza di una donna

Da lunedì 26 gennaio, nel daytime pomeridiano di Canale 5 cominceranno gli episodi inediti tratti dalla terza e ultima stagione de La forza di una donna, la seguitissima soap incentrata sulle vicende di Bahar che da questa estate ha saputo far breccia nel cuore degli spettatori italiani.

Un successo che, per il momento, Mediaset ha scelto di non testare ancora nella fascia serale nonostante gli ascolti in costante crescita e i record raggiunti al sabato pomeriggio con una media di quasi 2,7 milioni di spettatori e picchi del 28% di share.

A febbraio, però, nel corso della settimana di messa in onda del Festival di Sanremo 2026, non è escluso che i vertici del Biscione possano voler puntare proprio sulla serie turca per cercare di contrastare al meglio la kermesse canora condotta da Carlo Conti.

Cambio programmazione per La forza di una donna a marzo

Intanto, però, un nuovo cambio programmazione per La forza di una donna è in arrivo durante il mese di marzo, quando la soap opera sarà chiamata a presidiare uno slot anche nel pomeriggio della domenica.

A metà marzo, infatti, si arriverà allo stop delle puntate domenicali di Amici 25, il talent show ideato e condotto da Maria De Filippi che come ogni anno si appresta a conquistare la fascia del prime time con le puntate del serale, che porteranno poi alla proclamazione del vincitore assoluto.

Per non lasciare scoperta la fascia pomeridiana della domenica ed evitare che Domenica In di Mara Venier possa prendere il sopravvento dalle 14 alle 16:30 circa, Mediaset punterà sulle soap turche anche nel pomeriggio festivo.

Forbidden Fruit andrà in onda con un episodio di circa 45 minuti e la stessa cosa succederà con La forza di una donna, che in tal modo si allungherà in tutto il weekend.