Cambio programmazione per La forza di una donna nel palinsesto del prossimo sabato 10 gennaio 2026. L'appuntamento con la serie turca è confermato nel palinsesto della rete ammiraglia Mediaset seppur con delle modifiche rispetto alla programmazione di sabato 3 gennaio.

La puntata prevista in palinsesto, come riportato attualmente dalla Guida Tv Mediaset, andrà in onda in versione ridotta dato che perderà circa trenta minuti di spazio in daytime.

Come cambia la programmazione de La forza di una donna su Canale 5

Per La forza di una donna sono in arrivo una serie di novità legate alla programmazione feriale e festiva nel daytime della rete ammiraglia Mediaset.

A partire dal prossimo 7 gennaio, gli episodi giornalieri non saranno più due, così come è accaduto fino a questo momento.

Mediaset ha scelto di ridurre la serie turca e, dal prossimo mercoledì, trasmetterà soltanto l'episodio delle 16:05 al termine di Uomini e donne, mentre quello delle 18:10 risulta cancellato dal palinsesto per lasciare maggiore spazio al talk show Dentro la notizia che, in queste ultime settimane, ha registrato ascolti in crescita.

Cambiamenti anche per quanto riguarda il weekend, dato che la puntata della domenica pomeriggio risulta sospesa dalla programmazione per lasciare spazio al ritorno degli speciali di Amici 25 a partire dall'11 gennaio.

La soap La forza di una donna viene ridotta nel daytime di sabato 10 gennaio 2026

Modifiche di palinsesto anche per la giornata di sabato 10 gennaio, giorno in cui è prevista la consueta puntata extra-large de La forza di una donna nel daytime della rete ammiraglia Mediaset.

Questa volta, però, la soap non coprirà più lo slot orario che va dalle 15:05 alle 16.30, così come è accaduto questo sabato 3 gennaio, bensì verrà ridotta in daytime di circa trenta minuti.

L'appuntamento con la soap opera incentrata sulle vicende di Bahar e Sarp è in programma a partire dalle 15:30 e andrà avanti fino alle 16:30 circa, per poi lasciare spazio alla nuova puntata inedita di Verissimo, che tornerà in onda regolarmente nel weekend di Canale 5 dopo la sosta natalizia delle ultime settimane.

Ottimi ascolti per la soap opera turca anche nel periodo natalizio

Intanto, anche in queste settimane del periodo natalizio, la serie turca è riuscita ad assicurare i suoi ottimi numeri nel daytime di Canale 5.

La forza di una donna ha conquistato l'attenzione di oltre 2 milioni di spettatori fissi al giorno, pari a uno share compreso tra il 20 e il 22% nel primo episodio.

Anche il secondo episodio giornaliero ha sfiorato la soglia dei due milioni al giorno, totalizzando uno share tra il 16 e il 17% su Canale 5.