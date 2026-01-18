La soap Tv La forza di una donna si concluderà definitivamente con la messa in onda della terza e ultima stagione dove per Bahar giungerà il momento del riscatto: la donna diventerà una scrittrice di successo e sposerà Arif. Sirin invece, verrà arrestata e dovrà pagare per tutto il male fatto alla sorella.

Bahar diventa una scrittrice di successo, Sirin arrestata

La terza e ultima stagione della dizi turca si aprirà con le morti di Hatice e Sarp che inevitabilmente, cambieranno gli scenari futuri della serie. Bahar, in particolare, sarà devastata da queste perdite e passerà momenti difficili.

A starle accanto ci sarà come sempre Arif, oltre ai piccoli Nisan e Doruk. Un punto di svolta per la protagonista avverrà quando una casa editrice si interesserà alla sua drammatica e dolorosa storia. Bahar diventerà così una scrittrice di successo grazie alla pubblicazione del suo primo libro autobiografico. Per lei sarà un riscatto vero e proprio dopo anni di sofferenza ed anche in campo sentimentale ci sarà un lieto fine. Le puntate conclusive della serie la vedranno unirsi in matrimonio con Arif. Sirin invece, verrà arrestata e internata in una clinica psichiatrica grazie alla testimonianza di Enver, il quale troverà il coraggio di denunciarla per tutti i crimini commessi, in primis per l'omicidio di Sarp.

La forza di una donna dovrebbe finire a inizio estate

La terza e ultima stagione della soap turca rappresenta il momento più intenso e drammatico della storia e dovrebbe andare in onda su Canale 5 a partire dalla fine di gennaio 2026. Il gran finale de La forza di una donna dunque, dovrebbe essere trasmesso verso giugno di quest'anno. Nulla è ancora confermato, visto che Mediaset potrebbe stravolgere la programmazione in vista del finale, decidendo di trasmettere gli ultimi episodi inediti della dizi turca anche in prima serata, dando così una accelerata alla narrazione.

La forza di una donna arriva al 26% di share

La forza di una donna continua a far registrare ascolti eccellenti con una media giornaliera di 2,3 milioni di telespettatori e uno share che è arrivato a toccare picchi del 26% di share. Numeri che fanno di questa dizi una delle soap Tv più viste del palinsesto di Canale 5, nonostante vada in onda dal lunedì al venerdì con puntate ridotte della durata di soli 20 minuti.