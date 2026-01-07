Brutte notizie per i fan de La forza di una donna e Forbidden fruit che, a partire dall' 11 gennaio 2026, non potranno più seguire le loro soap Tv preferite la domenica pomeriggio. Da tale data infatti, lo slot orario che va dalle 14 alle 16 verrà occupato dal pomeridiano di Amici che torna così nella sua collocazione abituale dopo la pausa natalizia. Le due dizi turche continueranno comunque ad essere trasmesse nei pomeriggi feriali dal lunedì al sabato.

Stop a La Forza di una donna e Forbidden fruit la domenica pomeriggio

Addio agli episodi domenicali di Forbidden fruit e La forza di una donna a partire dal prossimo 11 gennaio.

Da tale data infatti, nel pomeriggio del giorno festivo tornerà Amici di Maria De Filippi che andrà ad occupare lo slot orario che va dalle 14 alle 16, lasciando poi la linea a Verissimo di Silvia Toffanin. Con la fine delle vacanze natalizie dunque, Canale 5 torna alla consueta programmazione e a farne le spese saranno i fan delle due dizi turche che, nelle ultime settimane, avevano potuto seguire le vicende dei loro beniamini sette giorni su sette e con episodi più lunghi.

Cancellato il doppio appuntamento giornaliero con La forza di una donna

La forza di una donna e Forbidden fruit continueranno ad andare regolarmente in onda nel pomeriggio di Canale 5 dal lunedì al sabato. A partire dal 7 gennaio, in concomitanza con il ritorno di Uomini e donne e della striscia quotidiana di Amici, anche gli appuntamenti giornalieri delle due soap subiranno una variazione in termini di durata.

Forbidden fruit andrà in onda dalle 14:15 alle 14:45 per poi lasciare spazio al dating di Maria De Filippi mentre La forza di una donna verrà trasmessa dalle 16:05 alle 16:25 circa. Cancellato l'appuntamento delle 18:10, che aveva accompagnato i fan durante il periodo natalizio. In questo inizio gennaio, Mediaset ha deciso di dare più spazio a Dentro la notizia di Gianluigi Nuzzi che tornerà a fare da traino a Caduta libera, il quiz pre-serale di Canale 5 condotto da Max Giusti. Il sabato pomeriggio invece, sia La forza di una donna che Forbidden Fruit andranno in onda con puntate più lunghe

Forbidden fruit sbarca in prima serata l'8 gennaio

Le variazioni del palinsesto non sono finite qui, visto che Forbidden fruit debutterà in prima serata su Canale 5 la sera di giovedì 8 gennaio, subito dopo La ruota della fortuna di Gerry Scotti.

Al momento non è dato sapere se si tratti di un esperimento per testare la soap in prima serata oppure se la scelta dell'azienda sia dovuta solo a riempire un buco in palinsesto. Questo giovedì, Forbidden Fruit andrà a scontrarsi con la prima puntata di Don Matteo 15 trasmessa su Rai 1 e la sfida in termini di ascolti pare essere assai ardua per lo sceneggiato turco.